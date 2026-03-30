اُمِّ رباب چانڈیو اہلِ خانہ قتل کیس کا فیصلہ سُنا دیا گیا، تمام ملزمان بری

اُمِّ رباب چانڈیو اہلِ خانہ قتل کیس کا فیصلہ سُنا دیا گیا، تمام ملزمان بری
دادو کی متعلقہ عدالت میں والد تمندار مختار علی چانڈیو، دادا رئیس کرم اللّٰہ چانڈیو اور چچا قابل چانڈیو کے تہرے قتل کیس کا محفوظ کیا گیا فیصلہ سنایا گیا، جس میں عدالت نے تمام ملزمان کو بری کرنے کا حکم دیا۔
وکیل کے مطابق عدالت نے دستیاب شواہد اور گواہوں کے بیانات کی روشنی میں یہ فیصلہ سنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ استغاثہ کی جانب سے الزامات کو ثابت کرنے کے لیے ٹھوس شواہد پیش نہیں کیے جا سکے۔
یہ کیس طویل عرصے سے زیر سماعت تھا اور اسے سندھ کے اہم مقدمات میں شمار کیا جا رہا تھا۔ فیصلے کے بعد قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ کیس کے مختلف پہلوؤں پر مزید قانونی پیش رفت بھی متوقع ہو سکتی ہے۔
خیال رہے کہ 17 جنوری 2018ء کو اُم رباب چانڈیو کے والد، دادا اور چچا کو قتل کیا گیا تھا۔
مقدمہ تھانہ میہڑ میں رکنِ سندھ اسمبلی سردار چانڈیو اور برہان چانڈیو سمیت 7 ملزمان کے خلاف درج ہے۔