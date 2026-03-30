تربوز کھانے سے پہلے اس پر ایک چٹکی نمک چھڑکنا کیوں ضروری ہے؟
تربوز کی مٹھاس اور فرحت بخش تاثیر اسے گرمیوں کا ایک بہترین تحفہ بناتی ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس پر چٹکی بھر نمک چھڑکنا محض ایک روایتی عادت ہے یا اس کے پیچھے کوئی سائنسی منطق بھی چھپی ہے؟
بظاہر یہ ایک معمولی سی بات لگتی ہے، مگر یہ سادہ سا عمل تربوز کے ذائقے اور اس کے جسمانی فوائد میں ایک حیرت انگیز توازن پیدا کر دیتا ہے۔
عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ نمک صرف نمکین ذائقے کے لیے ہوتا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ نمک کی معمولی مقدار انسانی زبان پر موجود میٹھاس کے خلیات (سویٹ ریسیپٹرز) کو مزید بیدار کر دیتی ہے۔
سائنسی جائزے کے مطابق، جو ریسرچ گیٹ میں شائع ہوا، جب نمک کے کلورائیڈ آئنز تربوز کی قدرتی شکر کے ساتھ ملتے ہیں، تو یہ مٹھاس کو مزید نکھار دیتے ہیں۔ اس طرح بغیر اضافی چینی کے، تربوز کا ہر ٹکڑا زیادہ ذائقہ دار محسوس ہوتا ہے۔
تربوز میں پانی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جو جسم کو ہائیڈریٹ رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ تاہم، شدید گرمی میں پسینے کے ذریعے جسم سے سوڈیم جیسے ضروری نمکیات خارج ہو جاتے ہیں اور سادہ پانی یا صرف پھل کھانے سے یہ کمی پوری نہیں ہوتی۔ تربوز پر نمک چھڑکنے سے جسم کو وہ ضروری سوڈیم مل جاتا ہے جو خون کے حجم کو برقرار رکھنے اور پانی کو جسم میں جذب کرنے میں مدد دیتا ہے، جس سے آپ خود کو زیادہ دیر تک توانا محسوس کرتے ہیں۔
بعض اوقات تربوز پوری طرح پکا ہوا نہیں ہوتا یا اس کا ذائقہ پھیکا محسوس ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں نمک ایک قدرتی توازن پیدا کرنے والے عامل کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ پھل کے پھیکے پن کو ختم کر کے اس کے جوہر کو نمایاں کرتا ہے، جس سے اس کا ہرٹکڑا زیادہ مزیدار ہو جاتا ہے۔
نمک کی معمولی مقدار معدے میں ہاضمے کے رطوبتوں کو متحرک کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ اگرچہ تربوز خود بھی جلد ہضم ہونے والا پھل ہے، لیکن نمک کا اضافہ اس عمل کو مزید سہل بنا دیتا ہے۔
اگرچہ نمک کا اضافہ مفید ہے، مگر یہاں اعتدال سب سے اہم ہے۔ نمک کی بہت زیادہ مقدار تربوز کے اصل ذائقے کو دبا سکتی ہے اور بلڈ پریشر کے مسائل کا شکار افراد کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔
صرف ایک چٹکی نمک، یا اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا کالا نمک اور لیموں کا رس، اس تجربے کو مزید یادگار بنا سکتا ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ تربوز پر نمک چھڑکنا محض ذائقے کی تبدیلی نہیں، بلکہ سائنسی اصولوں اور جسمانی ضرورتوں کا ایک خوبصورت امتزاج بھی ہے جو ہمیں فطرت کی نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔