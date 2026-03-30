آسمان پر سرخ آندھی کا راج، معمولاتِ زندگی معطل
آسٹریلیا کے مغربی ساحلی علاقوں میں حال ہی میں ایک ایسا قدرتی منظر دیکھا گیا جس نے دیکھنے والوں کو حیرت زدہ کر دیا۔ سمندری طوفان نریل کے باعث شارک بے اور گردونواح کے علاقوں میں آسمان گہرے خونیں سرخ رنگ میں بدل گیا۔
سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح فضا میں چھائی سرخ دھول نے دن کے اجالے کو ایک خوفناک منظر میں تبدیل کر دیا، جس کی وجہ سے حدِ نگاہ تقریباً ختم ہو کر رہ گئی۔
فوکس نیوز کے مطابق ماہرینِ موسمیات کا کہنا ہے کہ اس عجیب و غریب منظر کی اصل وجہ مٹی اور روشنی کا باہمی ملاپ ہے۔ جب طوفانی ہواؤں نے آسٹریلیا کے بنجر علاقوں سے لوہے کے اجزا پر مشتمل سرخ مٹی کو فضا میں بلند کیا تو اس نے سورج کی روشنی کے لیے ایک فلٹر کا کام کیا۔ سائنسی اعتبار سے اس عمل کو مائی سکیٹرنگ کہا جاتا ہے۔
اس عمل میں مٹی کے باریک ذرات روشنی کی چھوٹی لہروں یعنی نیلے اور سبز رنگ کو بکھیر دیتے ہیں، جبکہ لمبی لہریں یعنی سرخ اور گلابی رنگ زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آتے ہیں، جس سے پورا آسمان سرخ دکھائی دینے لگتا ہے۔
مقامی آبادی کے لیے یہ صورتِ حال کافی مشکل ثابت ہوئی کیونکہ ہر طرف مٹی کی دبیز تہہ جم گئی اور ٹرانسپورٹ کا نظام بری طرح متاثر ہوا۔
طبی ماہرین نے اس گرد و غبار کے سرخ طوفان کے دوران شہریوں، خصوصاً سانس اور الرجی کے مریضوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کی تھی۔ فضا میں معلق باریک ذرات پھیپھڑوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں، اسی لیے مقامی انتظامیہ نے حفاظتی ماسک کے استعمال کی بھی ہدایات جاری کیں۔
شارک بے کے ایک مقامی کاروان پارک نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ طوفان کے عروج کے وقت ہر چیز گرد میں اٹی ہوئی تھی، تاہم خوش قسمتی سے اس واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔
یہ صورتِ حال سنہ 2019 میں آنے والے گرد و غبار کے طوفانوں کی یاد دلاتی ہے جن سے آسٹریلیا کی زراعت اور انفراسٹرکچر کو کروڑوں ڈالرز کا نقصان پہنچا تھا، مگر اس بار انتظامیہ اور شہری کسی بڑے معاشی بحران سے محفوظ رہے۔
تقریباً اڑتالیس گھنٹوں کے بعد جب طوفانی ہوائیں تھم گئیں تو آسمان اپنی اصل نیلی رنگت میں واپس آ گیا، لیکن مقامی لوگ اب بھی گھروں اور کاروباری مقامات سے مٹی صاف کرنے میں مصروف ہیں۔
اس کائنات میں کبھی کبھی موسمیاتی تبدیلیاں اور زمینی جغرافیہ مل کر ایسے غیر معمولی مناظر تخلیق کرتے ہیں جو بظاہر ڈراؤنے معلوم ہوتے ہیں اور انسان کو خوفزدہ بھی کر دیتے ہیں مگر ان کے پیچھے خالصتاً قدرتی اور سائنسی عوامل کارفرما ہوتے ہیں۔