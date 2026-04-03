قیمتی پتھر ہیرا: خریدنے میں مہنگا اور بیچتے وقت سستا کیوں؟
صدیوں سے ہیرے کو دولت اور شان و شوکت کی علامت سمجھا جاتا رہا ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ سونے کی طرح ہیرے بھی وقت کے ساتھ اپنی قیمت برقرار رکھیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہیرے خریدنے کے بعد اکثر کم قیمت پر بیچے جاتے ہیں، اس لیے یہ سرمایہ کاری کے لیے اچھا انتخاب نہیں ہیں۔
ماضی میں ہیروں کی قیمت اس لیے زیادہ تھی کہ ان کی سپلائی چند مخصوص کمپنیوں کے قبضے میں تھی، جو مارکیٹ میں ہیروں کی کمی برقرار رکھتی تھیں۔ اب ٹیکنالوجی کی بدولت ہیرے بنانا کسی قدرتی کان کنی کا محتاج نہیں رہا، جس سے ہیروں کی ”نایابی“ کا تصور ختم ہو رہا ہے۔
جب آپ ہیرے خریدتے ہیں تو صرف پتھر کی قیمت نہیں ادا کرتے۔ اس میں برانڈ کا نام، مارکیٹنگ، دکاندار کا منافع اور جیولری بنانے کی فیس بھی شامل ہوتی ہے۔
سونے کی عالمی قیمت روزانہ کی بنیاد پر طے ہوتی ہے اور اسے کہیں بھی آسانی سے فروخت کیا جا سکتا ہے، اس کے برعکس ہیرے کی کوئی روزانہ کی قیمت نہیں ہوتی، اس لیے دو بالکل ایک جیسے ہیرے مختلف دکانوں پر مختلف قیمت پر مل سکتے ہیں۔
سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہیرے بیچنا مشکل ہوتا ہے اور دوبارہ بیچنے پر کم قیمت ملتی ہے۔ زیادہ تر دکاندار ہیرے واپس نہیں لیتے اور اگر لیتے بھی ہیں تو خریداری کی قیمت سے بہت کم دیتے ہیں۔ اس فرق کی وجہ سے ہیرے سرمایہ کاری کے لیے اچھے نہیں ہیں۔
اب لیب میں بنائے گئے ہیرے بھی مارکیٹ میں دستیاب ہیں، جو قدرتی ہیرے کی طرح دکھتے اور محسوس ہوتے ہیں، لیکن انہیں بنانے میں صرف چند گھنٹے لگتے ہیں جبکہ قدرتی ہیرے بننے میں لاکھوں سال لگتے ہیں۔
ان کی پیداوار کی قیمت بھی بہت کم ہے، اس لیے یہ مارکیٹ میں زیادہ سستے ہیں۔ امریکہ میں اب تقریباً 45 فیصد منگنی کی انگوٹھیوں میں لیب میں بنائے گئے ہیرے استعمال ہو رہے ہیں۔
مارکیٹ میں ایک نیا رجحان ’ری سائیکل ڈائمنڈز‘ کا ہے۔ پرانے زیورات سے نکالے گئے ہیرے اب دوبارہ پالش کر کے نئی پیکنگ میں فروخت کیے جا رہے ہیں۔ اس سے نئے نکلنے والے ہیروں کی طلب میں واضح کمی آئی ہے۔
سونا آج بھی سرمایہ کاری کے لیے محفوظ ہے۔ سونے کا ایک واضح ریٹ ہوتا ہے، جبکہ دو ایک جیسے نظر آنے والے ہیروں کی قیمت مختلف دکانوں پر الگ الگ ہو سکتی ہے۔ اس شفافیت کی کمی کی وجہ سے خریدار اکثر مہنگے داموں ہیرا خرید تو لیتا ہے، لیکن اسے اثاثے کے طور پر برقرار نہیں رکھ پاتا۔
حالیہ رپورٹ کے مطابق، سونے کی قیمتوں میں گزشتہ دو سالوں کے دوران 100 فیصد سے زائد اضافہ دیکھا گیا ہے، جبکہ ہیرے کی قیمتیں مسلسل نیچے جا رہی ہیں۔
سونا ایک ’لیکویڈ اثاثہ‘ ہے جسے ضرورت پڑنے پر فوری نقد رقم میں بدلا جا سکتا ہے، جبکہ ہیرا صرف زیور کی حد تک محدود رہ گیا ہے۔
ہیروں کی صنعت اب ایک ایسی تبدیلی سے گزر رہی ہے جہاں اسے ”محفوظ سرمایہ کاری“ کے بجائے صرف ایک ”لگژری کنزیومر پروڈکٹ“ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، اس لیے جو لوگ ہیرے خریدیں، انہیں اسے مالی فائدے کے بجائے اپنی خوشی یا زیورات کے طور پر سمجھنا چاہیے۔
اگر آپ خوبصورتی اور جذبات کے لیے ہیرا خرید رہے ہیں تو یہ بہترین ہے، لیکن اگر آپ کا مقصد مستقبل میں منافع کمانا ہے، تو سونا یا دیگر مالیاتی اثاثے بہتر انتخاب ثابت ہو سکتے ہیں۔