سلمان خان کی ایک کروڑ 18 لاکھ روپے سے زائد کی گھڑی، ایسا کیا خاص ہے؟
بولی ووڈ سپر اسٹار سلمان خان اپنے بہترین اور قیمتی انتخاب کے لیے جانے جاتے ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے دنیا کے مشہور لگژری برانڈ جیکب اینڈ کمپنی کے ساتھ مل کر ایک نئی اور خصوصی گھڑی متعارف کرائی ہے۔
اس گھڑی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی ہے جس میں سلمان خان ایک خوبصورت ڈبے کو کھولتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔
ڈبہ کھولنے سے پہلے سلمان خان نے مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ کچھ بہت خاص ہونے والا ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ واقعی خاص ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے چند لمحوں تک گھڑی کو غور سے دیکھا اور پھر اسے اپنی کلائی پر پہنتے ہوئے کہا کہ یہ بہت خوبصورت ہے، جیکب میرے بھائی تم نے کمال کر دیا ہے، یہ واقعی شاندار ہے اور مجھے یہ بہت پسند آئی ہے۔
اس گھڑی کی قیمت 41 لاکھ بھارتی روپے (تقریبا ایک کروڑ 18 لاکھ پاکستانی روپے) بتائی گئی ہے۔ یہ گھڑی صرف ایک قیمتی فیشن آئٹم نہیں بلکہ اس میں بھارت کی ثقافتی جھلک بھی شامل کی گئی ہے۔ یہ پانی سے محفوظ رہنے والے خاص مادے اور مضبوط شیشے سے بنائی گئی ہے۔ گھڑی کی سب سے بڑی خصوصیت اس کا ڈیزائن ہے۔
گھڑی کے ڈائل پر دنیا کا نقشہ بنایا گیا ہے جبکہ اس کے مختلف حصوں میں بھارتی پرچم کے رنگوں، یعنی زعفرانی اور سبز رنگ، سے متاثر عناصر استعمال کیے گئے ہیں۔ گھڑی کا پٹا نیلے رنگ کے چمڑے سے تیار کیا گیا ہے اور اسے محفوظ رکھنے کے لیے پن بکل لاک لگایا گیا ہے۔
کمپنی کی جانب سے جاری کردہ پیغام میں بتایا گیا ہے کہ یہ گھڑی درست وقت، آرٹ اور ثقافت کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے اور ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے جو دنیا میں کہیں بھی جائیں اپنی شناخت اور ورثے کو ہمیشہ ساتھ رکھتے ہیں۔
کمپنی کا کہنا ہے کہ اس ڈیزائن میں سلمان خان کی زندگی، شخصیت، ان کے کیریئر اور ان کے والد کی تربیت کی بھی جھلک ملتی ہے۔
گھڑی میں سلمان خان کے نام کے ساتھ ”ایس کے“ کے ابتدائی حروف بھی کندہ کیے گئے ہیں، جو ان کی عالمی شہرت اور اسٹائل آئیکون کی حیثیت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ واٹر ریزسٹنٹ ہے اور اسے اسٹین لیس اسٹیل اور سیفائر کرسٹل گلاس سے بنایا گیا ہے۔
اس گھڑی کی سب سے نمایاں خصوصیت اس کا ”ڈوئل ٹائم زون“ نظام ہے، جس کے ذریعے ایک ہی وقت میں دو مختلف ممالک یا شہروں کا وقت دیکھا جا سکتا ہے۔ اس میں گھنٹوں اور منٹوں کو الگ الگ ایڈجسٹ کرنے کی سہولت بھی موجود ہے، جو خاص طور پر ان افراد کے لیے مفید سمجھی جاتی ہے جو مختلف ممالک کا سفر کرتے رہتے ہیں۔
فی الحال یہ خصوصی گھڑی بھارت کے لگژری ریٹیل پلیٹ فارم ایتھوس انڈیا پر فروخت کے لیے دستیاب ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ لگژری گھڑیوں کی دنیا میں ایسی خصوصی ایڈیشن مصنوعات نہ صرف اپنی قیمت بلکہ اپنی کہانی، ڈیزائن اور محدود دستیابی کی وجہ سے بھی اہمیت رکھتی ہیں۔
سلمان خان کی یہ نئی گھڑی بھی انہی خصوصیات کی وجہ سے مداحوں اور فیشن سے دلچسپی رکھنے والوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ گھڑی اب مارکیٹ میں فروخت کے لیے دستیاب ہے۔