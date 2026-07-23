بارش کے موسم میں صرف 15 منٹ میں تیار ہونے والے 5 مزیدار فرائیڈ اسنیکس
برسات اور مون سون کا موسم آتے ہی گرم گرم چائے کے ساتھ کرارے اور مزیدار اسنیکس کھانے کا دل چاہنے لگتا ہے۔ ویسے تو سموسے اور بریڈ پکوڑے ہر ایک کے پسندیدہ ہوتے ہیں لیکن انہیں بنانے میں کافی وقت لگتا ہے۔ شام کی چائے کے ساتھ اگر کچھ جھٹ پٹ اور آسان مل جائے تو برسات کا مزہ دگنا ہو جاتا ہے۔
کچھ مزیدار اور کرکرے پکوڑے اور اسنیکس ایسے بھی ہیں جو صرف 15 منٹ کے اندر تیار کیے جا سکتے ہیں۔ یہ اسنیکس گرم چائے یا چٹنی کے ساتھ نہ صرف گھر والوں کے لیے بہترین ہیں بلکہ اچانک مہمان آ جائیں یا ویک اینڈ ہو تو ان کے لیے بھی آسان اور بہترین ثابت ہوتے ہیں۔
پیاز کے پکوڑے
موسم برسات کے لیے ان آسان اور فوری بننے والی چیزوں میں سب سے پہلے پیاز کے پکوڑے شامل ہیں۔ انہیں باریک کٹی ہوئی پیاز کو مصالحہ دار بیسن کے آمیزے میں لپیٹ کر تیار کیا جاتا ہے اور پھر کرارا ہونے تک تلا جاتا ہے۔ یہ پودینے کی چٹنی اور گرم چائے کے ساتھ بے حد پسند کیے جاتے ہیں۔
بریڈ رول
بریڈ رول بھی ایک بہترین پسند ہے جس کے اندر مصالحے دار آلو بھر کر تلا جاتا ہے اور یہ اوپر سے کرکرا اور اندر سے نرم ہوتا ہے۔
چلی گارلک پوٹیٹو بائٹس
ان کرارے آلو کے بائٹس کو مرچ، لہسن اور خوشبودار مصالحوں کے ساتھ ملا کر تیار کیا جاتا ہے، جس سے ان کا ذائقہ مزید لذیذ اور بھرپور ہو جاتا ہے۔ یہ جلدی تیار ہونے والا اسنیک ہے اور ہر عمر کے لوگوں کو بھاتا ہے۔
پنیر کٹلیٹ
پنیر سے بنے کٹلیٹ بھی بہت جلدی تیار ہوتے ہیں۔ یہ کٹلیٹ کرارے، ذائقے دار اور پنیر کی غذائیت سے بھرپور اسنیک ہوتے ہیں۔ انہیں مختلف مصالحوں کے ساتھ ملا کر ہلکا سا فرائی کیا جاتا ہے، جس سے یہ جلد تیار ہونے والا اور پیٹ بھرنے والا مزیدار اسنیک بن جاتا ہے۔
پیاز کے رنگز
پیاز کے رنگز کرارے، ہلکے پھلکے اور نہایت مزیدار اسنیک ہوتے ہیں۔ انہیں مصالحہ دار آمیزے میں لپیٹ کر سنہری ہونے تک تلا جاتا ہے۔ یہ چٹنیوں اور مختلف سوسز کے ساتھ پیش کرنے کے لیے بہترین انتخاب ہیں۔ یہ کرکرے فرائز بھی اس موسم میں منٹوں میں تیار ہو کر کھانے کا مزہ بڑھا دیتے ہیں۔
چاہے آپ گھر پر سکون سے بارش کا لطف اٹھا رہے ہوں یا گھر آئے مہمانوں کی خاطرداری کر رہے ہوں، یہ اسنیکس بنا کر آپ باورچی خانے میں گھنٹوں کھڑے رہے بغیر برسات کے موسم کا بھرپور مزہ لے سکتے ہیں۔
یہ چھوٹے اور آسان اسنیکس بارش کے دنوں میں گھر کے ماحول کو مزید خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ صرف 15 منٹ کی تیاری کے ساتھ یہ کھانے نہ صرف وقت بچاتے ہیں بلکہ شام کی چائے کو بھی مزید خاص بنا دیتے ہیں۔