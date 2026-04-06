سونا آج پھر مہنگا ، فی تولہ قیمت کتنی ہو گئی ؟

سونا آج پھر مہنگا ، فی تولہ قیمت کتنی ہو گئی ؟
عالمی مارکیٹ میں سونا 11 ڈالر اضافے سے فی اونس 4 ہزار 687 ڈالر کا ہو گیا
ایک دن کے استحکام کے بعد سونا پھر مہنگا ہو گیا، جبکہ چاندی کی قیمت میں کمی ریکارڈ کی گئی۔
آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق مقامی مارکیٹ میں فی تولہ سونا 1100 روپے مہنگا ہو گیا جس کے بعد فی تولہ قیمت 4 لاکھ ، 91 ہزار 462 ہو گئی۔
اسی طرح 10 گرام سونےکی قیمت 943 روپے کے اضافے سے 4 لاکھ 21 ہزار 349 روپے پر پہنچ گئی۔
عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا 11 ڈالر مہنگا ہونے کے بعد 4 ہزار 687 ڈالر کا ہو گیا۔
دوسری جانب جبکہ چاندی کی فی تولہ قیمت 50 روپے کم ہو کر 7 ہزار 744 ہو گئی ہے۔
