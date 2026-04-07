سونے کی قیمت میں اچانک ہزاروں روپے کی بڑی کمی، فی تولہ کتنے کا ہو گیا؟
پاکستان بھر کی صرافہ مارکیٹوں میں سونے کی قیمت میں ہزاروں روپے کی بڑی کمی ہوئی ہے، جہاں فی تولہ سونا 3000 روپے اور 10 گرام سونا 2572 روپے سستا ہوگیا ہے۔
مشرق وسطیٰ میں جنگ کے آغاز کے بعد سے توانائی کی درآمدی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ یورو سمیت دیگر کرنسیوں کے مقابلے میں ڈالر مضبوط ہونے اور خام تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے اثرات عالمی بلین مارکیٹوں پر مرتب ہورہے ہیں۔
بیشتر ممالک کے سینٹرل بینکس نے سونے کی خریداری روک دی ہے جب کہ عمومی سرمایہ کار خلیج جنگ طول اختیار کرنے سے سونے کی آف لوڈنگ کو ترجیح دے رہے۔
اس صورت حال کے نتیجے میں بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت 30 ڈالر کی کمی سے 4657 ڈالر کی سطح پر آگئی ہے۔
عالمی مارکیٹ کے زیر اثر مقامی صرافہ مارکیٹوں میں بھی کاروباری ہفتے کے دوسرے روز منگل کو سونے کی قیمتوں میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے جب کہ چاندی کے دام میں استحکام دیکھنے میں آیا ہے، جس سے سرمایہ کاروں اور خریداروں کو فائدہ پہنچا ہے۔
آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوس ایشن کے مطابق پاکستان میں فی تولہ سونے کی قیمت 3000 روپے کم ہو کر 4 لاکھ 88 ہزار 462 روپے ہو گئی۔ اس کے علاوہ 10 گرام سونے کی قیمت 2572 روپے کی کمی کے بعد 4 لاکھ 18 ہزار 777 روپے ہوگئی۔
دوسری جانب عالمی مارکیٹ میں فی اونس چاندی کی قیمت بغیر کسی تبدیلی کے 72 ڈالر 60 سینٹس پر مستحکم رہنے سے مقامی صرافہ مارکیٹوں میں بھی فی تولہ چاندی کی قیمت بغیر کسی تبدیلی کے 7 ہزار 744روپے اور فی 10 گرام چاندی کی قیمت بھی بغیر کسی تبدیلی کے 6 ہزار 639روپے کی سطح پر مستحکم رہی۔
واضح رہے کہ گزشتہ روز سونے کی فی تولہ قیمت میں 1100 روپے اور 10 گرام سونے کی قیمت میں 943 روپے کا اضافہ دیکھا گیا تھا۔