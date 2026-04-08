جنگ بندی پر ایران میں جشن

ویب ڈیسک
شائع 08 اپريل 2026 09:15am
ایران اسرائیل اور امریکا کے درمیان حالیہ شدید تناؤ اور فوجی تصادم کے بعد، تہران میں دو ہفتوں کے سیز فائر کا اعلان ایک اہم موڑ ثابت ہوا ہے۔ کئی روز کی بے یقینی اور فضائی حملوں کے بعد ہونے والے اس عارضی معاہدے نے خطے میں ایک بڑے علاقائی تصادم کے خدشات کو فی الوقت کم کر دیا ہے۔ اس موقع پر تہران کی سڑکوں پر عوام کی بڑی تعداد جمع ہوئی، جہاں ایک طرف جنگ بندی کی خوشی منائی گئی، وہیں دوسری طرف مغربی طاقتوں کے خلاف احتجاجی جذبات کا اظہار بھی کیا گیا۔ یہ صورتِ حال مشرقِ وسطیٰ میں طاقت کے توازن اور مستقبل کے سفارتی حل کے حوالے سے انتہائی حساس اور اہمیت کی حامل ہے۔

