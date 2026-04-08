مجتبیٰ خامنہ ای کا ایرانی فوج کو حملے روکنے کا حکم، لیکن ’یہ جنگ کا خاتمہ نہیں‘
ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای نے امریکا کے ساتھ دو ہفتوں کی جنگ بندی پر اتفاق کے بعد اپنی تمام فوجی یونٹس کو فائرنگ روکنے کا حکم دے دیا ہے۔
ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے کے ذریعے جاری بیان میں مجتبیٰ خامنہ ای نے کہا کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، تاہم تمام فوجی شاخیں سپریم لیڈر کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے فائر بندی کریں۔
ایران نے واضح کیا کہ اس سیزفائر کا مطلب جنگ کا خاتمہ نہیں اور اگر امریکا یا اسرائیل کی جانب سے کسی بھی قسم کی کارروائی کی گئی تو فوری اور بھرپور جواب دیا جائے گا۔
ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے بھی اپنے بیان میں کہا کہ جنگ بندی کو جنگ کے خاتمے سے تعبیر نہ کیا جائے۔ بیان میں کہا گیا کہ ”ہمارے ہاتھ ٹریگر پر موجود ہیں، دشمن کی معمولی غلطی کا بھی بھرپور جواب دیا جائے گا۔“
یاد رہے کہ 28 فروری کو امریکا اور اسرائیل نے ایران پر مشترکہ حملہ کیا تھا، جس میں جنگ کے پہلے ہی روز سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای جاں بحق ہوگئے تھے۔ گزشتہ 39 دنوں کے دوران اس تنازع میں مختلف ممالک میں متعدد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔
ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ جنگ کے تقریباً تمام اہداف حاصل کر لیے گئے ہیں اور ایرانی عوام کی قربانیوں نے دشمن کو تاریخی شکست سے دوچار کیا ہے۔
دوسری جانب امریکا نے ایران کو 15 نکاتی تجویز دی تھی، جس کے جواب میں ایران نے مذاکرات کے لیے 10 نکاتی پلان پیش کیا۔
ایرانی حکام کے مطابق اس پلان میں آبنائے ہرمز میں ایرانی افواج کے ساتھ مربوط کنٹرول، خطے سے امریکی افواج کا انخلا، ایران کو مکمل ہرجانے کی ادائیگی، تمام پابندیوں کا خاتمہ، اور بیرون ملک موجود ایرانی اثاثوں کی واپسی جیسے نکات شامل ہیں۔
ایران نے کہا ہے کہ مذاکرات کے دوران ان اصولوں کی منظوری کے بعد ہی جنگ کے خاتمے کو تسلیم کیا جائے گا۔
تہران نے تصدیق کی ہے کہ مذاکرات 10 اپریل کو اسلام آباد میں شروع ہوں گے، جو دو ہفتوں تک جاری رہیں گے اور باہمی اتفاق سے اس میں توسیع بھی کی جا سکتی ہے۔
ایرانی حکام نے اس صورتحال کو ”میدان جنگ میں دشمن کی شکست“ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر مذاکرات کے ذریعے ٹھوس سیاسی کامیابی حاصل ہوئی تو اسے تاریخی فتح کے طور پر منایا جائے گا، بصورت دیگر جنگ مطالبات کی تکمیل تک جاری رہے گی۔
ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی سیزفائر کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے پاکستان کی تجویز قبول کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکا اپنے فوجی اہداف حاصل کر چکا ہے اور ایران کے ساتھ طویل المدتی امن معاہدے کے قریب پہنچ چکا ہے۔
ٹرمپ کے مطابق ایران کی جانب سے موصول ہونے والا 10 نکاتی پلان مذاکرات کے لیے قابل عمل بنیاد فراہم کرتا ہے اور دو ہفتوں میں معاہدہ حتمی شکل اختیار کر سکتا ہے۔
تاہم انہوں نے واضح کیا کہ جنگ بندی اس شرط سے مشروط ہے کہ ایران فوری، مکمل اور محفوظ طریقے سے آبنائے ہرمز کو کھولنے پر آمادہ ہو۔