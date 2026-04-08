ٹرمپ ایران کے ساتھ ڈیل کے لیے بےچین ہیں: امریکی نائب صدر
امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ جنگ کے خاتمے اور پیش رفت کے حوالے سے بے چین ہیں اور انہوں نے اپنی مذاکراتی ٹیم کو وہ ایرانی حکام کے ساتھ نیک نیتی سے بات چیت کی ہدایت کی ہے۔
امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے ہنگری کے دورے کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایران نے خلوصِ نیت سے مذاکرات کیے تو کوئی بھی معاہدہ ممکن ہے۔
انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان موجودہ صورت حال کو ’کمزور جنگ بندی‘ قرار دیا۔
جے ڈی وینس نے کہا کہ ’امریکی صدر نے مجھےاور مذاکراتی ٹیم کو واضح طور پر کہا ہے کہ جائیں اور کسی معاہدے تک پہنچنے کے لیے نیک نیتی سے کام کریں‘۔
انہوں نے مزید کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر ایرانی بھی نیک نیتی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ہم کوئی ڈیل کرنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن یہ ایک بہت بڑی شرط ہے اور اس کا انحصار ایرانی قیادت پر ہے کہ وہ کس طرح مذاکرات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ وہ درست فیصلہ کریں گے۔
واضح رہے کہ امریکا اور ایران نے پاکستان کی ثالثی میں دو ہفتے کی جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے، جس کا اعلان بدھ کی رات صدر ٹرمپ نے کیا تھا۔
یہ اہم پیش رفت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی جب ایران کے لیے صدر ٹرمپ کی جانب سے دی گئی ڈیڈ لائن ختم ہونے میں محض دو گھنٹے باقی تھے۔ اس ڈیڈ لائن میں ایران کو وارننگ دی گئی تھی کہ اگر اس نے بند کی گئی آبنائے ہرمز کو نہ کھولا تو شدید تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔
اس اہم پیش رفت کے بعد ممکنہ طور پر چھ ہفتے سے جاری اس تباہ کُن جنگ کو روکا جا سکے گا جو پورے مشرقِ وسطیٰ کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے اور اب تک ہزاروں افراد ہلاک ہو چکے ہیں، اس کے علاوہ دنیا بھر میں تجارت اور توانائی کی فراہمی کا نظام بھی بُری طرح متاثر ہوا ہے۔