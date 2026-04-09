جنگی حالات میں فری مارکیٹ پالیسی کا محدود فائدہ
گزشتہ ہفتے پیٹرولیم قیمتوں سے متعلق تنازعہ ایک متوقع نتیجے پر ختم ہوا: مکمل لاگت صارفین پر منتقل کر دی گئی، ڈیزل پر لیوی صفر کر دی گئی، اور کسٹمز ڈیوٹیز میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ قیمتوں میں اضافہ ناگزیر تھا۔ عالمی سطح پر قیمتیں کئی ہفتوں سے بڑھ رہی تھیں جبکہ حکومت نے مصنوعی طور پر قیمتیں برقرار رکھیں، حالانکہ سبسڈیز کو سہارا دینے کے لیے مالی گنجائش موجود نہیں تھی۔ لیکن پالیسی کا امتزاج غلط ہے۔
بیرونی جھٹکے کے دوران پٹرولیم لیویز، کلائمٹ لیویز اور کسٹمز ڈیوٹیز کو کم از کم منجمد ہونا چاہیے۔ حکومت کی یہ ناکامی ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنے میں ایک گہری ناکامی کو ظاہر کرتی ہے، جس کے نتیجے میں ایندھن کے صارفین پر مالی بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔
قیمتوں کے تعین کا طریقہ کار بھی اتنا ہی ناقص ہے۔ چونکہ تقریباً 75 فیصد ڈیزل ملکی سطح پر تیار ہوتا ہے، اس لیے امپورٹڈ ڈیزل (ایف او بی پلاٹس) کو معیار بنانا قیمتوں کو مصنوعی طور پر بڑھاتا ہے اور ریفائنریوں کو غیر معمولی منافع دیتا ہے۔ خام تیل پر مبنی معیار زیادہ مناسب ہوتا، لیکن حکومت نے یہ قدم نہیں اٹھایا۔ پیٹرول کی قیمت جنگ سے پہلے کی سطح کے مقابلے میں 43 فیصد بڑھ چکی ہے جبکہ ڈیزل 86 فیصد۔ دونوں اب ڈالر کے لحاظ سے خطے میں سب سے مہنگے ہیں۔ اپریل تا جون افراطِ زر 12 سے 14 فیصد تک پہنچنے کا امکان ہے۔
حساب کتاب واضح ہے۔ گزشتہ ہفتے پیٹرول کی لینڈڈ قیمت 140 ڈالر فی بیرل (246 روپے فی لیٹر) اور ایچ ایس ڈی 262 ڈالر فی بیرل (460 روپے فی لیٹر) تھی، جبکہ خام تیل کی لینڈڈ قیمت تقریباً 150 ڈالر فی بیرل تھی۔ ایچ ایس ڈی پر پریمیم غیر معمولی طور پر زیادہ یعنی تقریباً 110 ڈالر فی بیرل تھا۔ اگر پاکستان تمام ڈیزل درآمد کرتا تو مکمل لاگت صارفین پر منتقل کرنا ناگزیر ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ 75 فیصد ڈیزل مقامی طور پر ریفائن ہوتا ہے۔
پاکستان تقریباً 85 فیصد خام تیل درآمد کرتا ہے اور اسے پیٹرول، ڈیزل اور فرنس آئل میں ریفائن کرتا ہے۔ موجودہ مارجنز پر ریفائنریاں ڈیزل پر تقریباً 110 ڈالر فی بیرل کما رہی ہیں، جبکہ معمول کا مارجن تقریباً 10 ڈالر فی بیرل ہوتا ہے۔ یہ غیر معمولی منافع مکمل طور پر صارفین کی طرف منتقل ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔
ریفائنریاں یہ مؤقف اختیار کرتی ہیں کہ ایچ ایس ڈی کے منافع سے پیٹرول پر تقریباً 20 ڈالر فی بیرل اور فرنس آئل پر 50 ڈالر فی بیرل کے نقصانات پورے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایل پی جی میں بھی نقصان ہے۔ لیکن مجموعی تناسب بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے۔ ایک بیرل سے پاکستان کی ریفائنریاں عام طور پر ڈیزل کی دو یونٹس اور پیٹرول اور فرنس آئل کی ایک ایک یونٹ پیدا کرتی ہیں۔ مجموعی غیر معمولی منافع تقریباً 35 ڈالر فی بیرل ہے، یعنی 62 روپے فی لیٹر۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ پیٹرول اور فرنس آئل کے نقصانات کا ازالہ کرے، لیکن ڈیزل کے غیر معمولی منافع کو بلاحد و حساب منتقل نہ ہونے دے۔
سوال سادہ ہے: کیا ریفائنریوں کو ایک نایاب موقع کے منافع کی اجازت دی جانی چاہیے، جبکہ اس کی قیمت ہر پاکستانی کو بڑھتی ہوئی مہنگائی کی صورت میں ادا کرنا پڑے؟ جب یہ سوال حکام سے پوچھا گیا تو جواب تھا کہ ہم ریفائنریوں کو قومی تحویل میں نہیں لینا چاہتے۔ یہ نیشنلائزیشن نہیں بلکہ جنگی حالات میں ریگولیشن ہے۔ مزید یہ کہ ملک کی سب سے بڑی ریفائنری پارکو 60 فیصد حکومتی ملکیت میں ہے۔
پاکستان پہلے ہی اپنی توانائی کے بیشتر شعبے کو سختی سے ریگولیٹ کرتا ہے۔ ای اینڈ پی کمپنیاں، آئی پی پیز اور او ایم سیز سب ریگولیٹڈ مارجنز کے تحت کام کرتے ہیں۔ اسی منطق کو موجودہ بحران میں ریفائنریوں پر بھی لاگو کرنا نہ تو غیر معمولی ہے اور نہ ہی نئی بات۔
حکومت کو خدشہ ہے کہ قیمتوں کے فارمولے میں تبدیلی سے سپلائی متاثر ہو سکتی ہے۔ یہ خطرہ قابلِ انتظام ہے: ریفائنریوں کو ان کے معمول کے مارجنز کی ضمانت دی جائے اور نقصان کا ازالہ کیا جائے۔ سپلائی چین برقرار رہے گی اور مہنگائی کا جھٹکا جہاں ہونا چاہیے وہاں جذب ہو جائے گا۔
حساب کتاب واضح ہے۔ دیگر مصنوعات کی قیمتیں اور لیویز برقرار رکھتے ہوئے اور مقامی ایچ ایس ڈی پر ریفائنری مارجن کو ریگولیٹ کرتے ہوئے، ڈیزل کی اوسط قیمت جو 75 فیصد مقامی اور 25 فیصد درآمدی قیمت پر مبنی ہے، 460 روپے فی لیٹر سے کم ہو کر تقریباً 380 روپے فی لیٹر تک آ سکتی ہے۔ مزید یہ کہ حکومت کسٹمز ڈیوٹی میں 35 روپے فی لیٹر کمی کر سکتی ہے، جس کا زیادہ حصہ ریفائنریوں کو منتقل ہوتا ہے۔ یہ اقدامات مالی طور پر غیر جانبدار ہوں گے اور اس مہنگائی کے طوفان کو روک سکتے ہیں جو ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے سے ٹرانسپورٹ، خوراک اور کھاد کی لاگت پر پڑنے والا ہے۔
ونڈ فال ٹیکس، جس پر حکومت اب غور کر رہی ہے، درست حل نہیں ہے۔ یہ پہلے سے پیدا شدہ مہنگائی کے اثرات کو ختم نہیں کر سکے گا، اور اس آمدن کا 60 فیصد صوبوں کے ساتھ شیئر کرنا پڑے گا۔
گیس پالیسی سے اس کا موازنہ اہم ہے۔ پاکستان اپنی مقامی گیس کی قیمت 3 سے 4 ڈالر فی ایم ایم بی ٹی یو رکھتا ہے، جو درآمدی آر ایل این جی سے بہت کم ہے، اور اس میں سے کچھ کھاد کی پیداوار کے لیے مختص کرتا ہے۔ یہ دانستہ پالیسی غذائی تحفظ کو برقرار رکھتی ہے۔ یہی منطق ڈیزل پر بھی لاگو ہوتی ہے جو بڑی حد تک مقامی طور پر تیار ہوتا ہے۔ درآمدی خام تیل کی مارکیٹ قیمت ادا کی جائے اور صارفین سے وصول کی جائے، لیکن ریفائنریوں کو ایسے غیر معمولی منافع نہ لینے دیا جائے جو اصل لاگت سے مطابقت نہیں رکھتے۔
فری مارکیٹ قیمتیں امن کے حالات میں ایک سہولت ہیں۔ جب تنازع ختم ہو جائے تو حکومت دوبارہ موجودہ فارمولے پر واپس جا سکتی ہے اور ڈی ریگولیشن کی طرف بڑھ سکتی ہے، جیسا کہ پیٹرولیم وزیر نے اشارہ دیا ہے۔ لیکن اس وقت ترجیح توانائی اور خوراک کی سلامتی ہونی چاہیے، نہ کہ ریفائنریوں کی بیلنس شیٹس۔
نوٹ: یہ تحریر 6 اپریل 2026 کو بزنس ریکارڈر کی اردو ویب سائٹ پر شائع ہوئی۔ اس میں موجود رائے مصنف کی ذاتی ہے۔ ادارے کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔