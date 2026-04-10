ڈیجیٹل پرائیویسی خطرے میں؟ واٹس ایپ کے خلاف کیس پر ایلون مسک کا سخت ردعمل
ایلون مسک نے ایک بار پھر سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ”واٹس ایپ پر بھروسہ نہیں کیا جاسکتا“ کا بیان دے کر ڈیجیٹل پرائیویسی کے حوالے سے نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ واٹس ایپ کے خلاف دائر ہونے والے مقدمے میں کمپنی کے سیکیورٹی دعوؤں کو چیلنج کیا گیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ صارفین کی نجی گفتگو اتنی محفوظ نہیں جتنی کمپنی ظاہر کرتی ہے، جس سے آن لائن پرائیویسی پر سنجیدہ سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔
2026 کے اوائل میں دائر ہونے والے اس گروپ ایکشن لا سوٹ میں میٹا پر انتہائی سنگین الزامات لگائے گئے ہیں۔ کمپنی نے اینڈ-ٹو-اینڈ انکرپشن کا جھوٹا دعویٰ کیا، جبکہ حقیقت میں پیغامات کی نگرانی کے لیے تیسرے فریق کو، جیسے کہ ’ایکسینچر‘ کو صارفین کے نجی پیغامات تک رسائی فراہم کی۔
اس مقدمے کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ میٹا نے مبینہ طور پر پیغامات کو خفیہ طریقے سے پڑھا اور محفوظ کیا، جو کہ ان کے اپنے پرائیویسی وعدوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔
واٹس ایپ طویل عرصے سے یہ دعویٰ کرتا رہا ہے کہ وہ سگنل پروٹوکول کا استعمال کرتے ہوئے اینڈ-ٹو-اینڈ انکرپشن فراہم کرتا ہے۔ تکنیکی لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغام بھیجنے والے اور وصول کرنے والے کے علاوہ کوئی تیسرا فرد، یہاں تک کہ خود واٹس ایپ بھی، اسے نہیں پڑھ سکتا۔ تاہم، اس قانونی چارہ جوئی نے اس ٹیکنالوجی کے حقیقی نفاذ پر شک پیدا کر دیا ہے، جس سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا سسٹم میں کوئی ایسا بیک ڈور موجود ہے جو مخصوص حالات میں ڈیٹا تک رسائی ممکن بناتا ہے۔
ایلون مسک کا مختصر تبصرہ ”واٹس ایپ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا“ اس بے اعتمادی کی عکاسی کرتا ہے جو حالیہ برسوں میں میٹا کے پلیٹ فارمز کے بارے میں بڑھی ہے۔ یہ بیان صارفین کے رویوں پر گہرا اثر ڈال سکتا ہے، جس کے نتیجے میں لوگ زیادہ محفوظ سمجھے جانے والے متبادل پلیٹ فارمز کی طرف مائل ہو سکتے ہیں۔
دوسری جانب، واٹس ایپ نے ان تمام الزامات کو سختی سے مسترد کیا ہے۔ کمپنی کا موقف ہے کہ ان کا سیکیورٹی ڈھانچہ ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے مضبوط ہے اور اس میں کسی قسم کی مداخلت ممکن نہیں۔ ان کے نزدیک یہ الزامات بے بنیاد ہیں اور ان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہیں۔
اگر یہ الزامات عدالت میں ثابت ہو جاتے ہیں، تو یہ میٹا کے لیے نہ صرف مالی طور پر ایک بڑا دھچکا ہوگا، بلکہ عالمی سطح پر ڈیٹا کے تحفظ کے قوانین میں بھی بڑی تبدیلیوں کا باعث بن سکتا ہے۔
یہ صورتِ حال ٹیکنالوجی کے دور میں ’اعتماد‘ کے بحران کو واضح کرتی ہے۔ جب دنیا کا سب سے بڑا میسجنگ پلیٹ فارم اس طرح کے الزامات کی زد میں آتا ہے، تو اس کے اثرات کئی صورتوں میں ظاہر ہو سکتے ہیں اور لوگ زیادہ نجی اور اوپن سورس متبادلات کی تلاش شروع کر سکتے ہیں۔
حکومتیں ٹیکنالوجی کمپنیوں پر ڈیٹا پروٹیکشن کے حوالے سے مزید سخت قوانین نافذ کر سکتی ہیں، اس کے ساتھ ہی کمپنیوں پر دباؤ بڑھے گا کہ وہ اپنے انکرپشن کے دعووں کو آزادانہ آڈٹ کے ذریعے ثابت کریں۔
یہ قانونی جنگ نہ صرف میٹا کے مستقبل بلکہ عالمی سطح پر ڈیجیٹل کمیونیکیشن کے معیار اور پرائیویسی کے تصور کو بھی تبدیل کر سکتی ہے۔