ایران کے خلاف جنگ پر 11 ارب ڈالر سے زائد خرچ ہوچکے ہیں: اسرائیل کا اعتراف
اسرائیلی وزارتِ خزانہ نے اعتراف کیا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ پر 11 ارب ڈالرسے زائد خرچ ہوچکے ہیں، رقم میں سے کئی ارب دفاعی اخراجات پر خرچ کیے گئے، یہ مجموعی لاگت پہلے ہی بجٹ میں شامل ہے۔
اسرائیلی وزارتِ خزانہ کے مطابق ایران کے ساتھ جاری جنگی صورت حال میں مجموعی سرکاری اخراجات 35 ارب شیکل (تقریباً 11.52 ارب امریکی ڈالر) تک پہنچ چکے ہیں، جو ایک ابتدائی تخمینے کے مطابق سامنے آئے ہیں۔
وزارت کے مطابق اس رقم میں سے 22 ارب شیکل صرف دفاعی اخراجات پر خرچ کیے گئے ہیں، جو جنگی سرگرمیوں اور دفاعی اقدامات سے متعلق ہیں۔
رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ ابتدائی تخمینہ ہے اور ان اخراجات کو پہلے ہی 2026 کے بجٹ میں شامل کر لیا گیا ہے۔
یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب خطے میں کشیدگی اور عسکری سرگرمیوں کے باعث مختلف ممالک کے دفاعی اور مالی اخراجات میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔