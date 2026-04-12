2 پاکستانی جہازوں کو آبنائے ہرمز پہنچنے کے بعد اچانک واپس بھیج دیا گیا ہے۔
ایرانی خبر ایجنسی فارس نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ دو پاکستانی پرچم بردار تیل بردار جہاز آبنائے ہرمز کے مقام پر پہنچنے کے بعد آگے بڑھنے میں ناکام رہے۔
پاکستان نیشنل شپنگ کے دونوں جہاز شالامار اور خیرپور آبنائے ہرمز سے گزر کر اپنی منزل کویت اور یو اے ای کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ دونوں جہازوں کو ناگزیر وجوہات کے سبب ہرمز میں داخلے کے بعد آگے بڑھنے سے روک دیا گیا ہے۔
احکامات ملنے کے بعد جہازوں کا رخ خلیج عمان کی جانب موڑ دیا گیا، ان پاکستانی جہازوں کو کویت اور یو اے ای سے بھی کروڑوں لیٹر خام تیل لادنا تھا تاہم اب یہ جہاز ممکنہ طور پر فجیرا یا ینبوع جاسکتے ہیں۔
ذرائع کے مطابق یہ پیش رفت خطے میں جاری کشیدگی اور بحری راستوں کی صورت حال کے تناظر میں سامنے آئی ہے تاہم اس حوالے سے مزید تفصیلات فوری طور پر جاری نہیں کی گئیں۔