ایران میں تباہ شدہ ریلوے لائنز بحال، ٹرین سروس دوبارہ شروع
ایران میں اہم ریلوے لائنوں کی مرمت کے بعد تہران، تبریز اور مشہد کے درمیان ٹرین سروس بحال کر دی گئی ہے، جس سے چند روز سے معطل سفری نظام دوبارہ معمول پر آ گیا ہے۔
ایرانی خبر رساں ادارے کے مطابق تہران سے تبریز اور تبریز سے مشہد کے درمیان متاثرہ ریلوے ٹریکس کی مرمت مکمل کر لی گئی ہے، جس کے بعد ٹرینوں کی آمد و رفت دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔
رپورٹس کے مطابق یہ ریلوے سروس تقریباً چار سے پانچ روز تک معطل رہی، تاہم متعلقہ حکام نے ہنگامی بنیادوں پر مرمتی کام مکمل کر کے نظام کو بحال کر دیا۔
ریلوے بحالی کے بعد تہران سے ترکیہ کے شہر وان کے لیے جانے والی ٹرین بھی روانہ ہو گئی ہے، جو اسی بحال شدہ ٹریک کے ذریعے سفر کر رہی ہے۔
واضح رہے کہ ایران کا ریلوے نیٹ ورک ملک کے بڑے شہروں کو آپس میں جوڑتا ہے، خاص طور پر تہران اور مشہد کے درمیان ریلوے لائن ملک کے مصروف ترین روٹس میں شمار ہوتی ہے ۔
حکام کے مطابق ریلوے سروس کی بحالی سے نہ صرف مسافروں کو سہولت ملے گی بلکہ ملکی ٹرانسپورٹ نظام بھی دوبارہ معمول پر آ جائے گا۔