آبنائے ہرمز پر امریکی ناکہ بندی، روس کا چین کی تمام توانائی ضروریات پوری کرنے کا اعلان

تمام دوست ممالک کی بھی توانائی ضروریات پوری کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، صدر شی جن پنگ
ویب ڈیسک
شائع 15 اپريل 2026 09:46am
دنیا

روس نے ایران پر جاری امریکی ناکہ بندی کے تناظر میں چین کو توانائی کی کمی پوری کرنے کی پیشکش کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ وسائل کی قلت کا ازالہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا ہے کہ ماسکو چین میں پیدا ہونے والی توانائی کی کمی کو پورا کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔

بیجنگ میں چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ’روس بلا شبہ وسائل کی اس کمی کو پورا کر سکتا ہے جو پیدا ہوئی ہے، نہ صرف عوامی جمہوریہ چین بلکہ ان تمام ممالک کے لیے بھی جو ہمارے ساتھ منصفانہ اور باہمی فائدے کی بنیاد پر کام کرنا چاہتے ہیں۔ِ‘

انہوں نے مزید کہا کہ روس اور چین کے تعلقات’ہر قسم کے طوفان کے باوجود مضبوط‘ ہیں، جبکہ روسی صدر ولادیمیر پیوتن اور شی جن پنگ کے درمیان قریبی روابط دونوں ممالک کو عالمی جھٹکوں کے مقابلے میں مضبوطی فراہم کرتے ہیں۔

واضح رہے کہ چین ایران کے تیل کا سب سے بڑا خریدار ہے، جبکہ امریکا نے جاری ناکہ بندی کے دوران یہ عزم ظاہر کیا ہے کہ بیجنگ کو ایرانی تیل خریدنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین