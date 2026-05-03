ایران کی نئی تجاویز کا جلد جائزہ لوں گا، دوبارہ حملے کے امکانات موجود ہیں، ٹرمپ

آبنائے ہرمز میں امریکی حکمت عملی ایک دوستانہ ناکہ بندی ہے، امریکی صدر
ویب ڈیسک
شائع 03 مئ 2026 08:31am
دنیا

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے حوالے سے ایک بار پھر سخت مؤقف اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران پر دوبارہ حملوں کے امکانات موجود ہیں، جبکہ انہیں ایران کی جانب سے نئی تجاویز موصول ہو چکی ہیں جن کا جلد جائزہ لیا جائے گا، تاہم ان کے قابل قبول ہونے پر شکوک پائے جاتے ہیں۔

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران نے ابھی تک اپنے اقدامات کی مکمل قیمت ادا نہیں کی اور ضرورت پڑنے پر اس کے خلاف دوبارہ فوجی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایران پر دوبارہ حملے خارج از امکان نہیں ہیں۔

ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا کہ امریکا کی ایران کے ساتھ مذاکرات کی صلاحیت ”لامحدود“ ہے، تاہم کانگریس کے بعض ارکان اس صلاحیت کو محدود کرنا چاہتے ہیں۔

انہوں نے بتایا کہ ایران کی جانب سے ایک ممکنہ معاہدے سے متعلق نئی تجاویز پیش کی گئی ہیں، جن کا وہ جلد جائزہ لیں گے۔

صدر ٹرمپ کے مطابق انہیں جلد ہی ان تجاویز کے اصل متن سے آگاہ کیا جائے گا، تاہم انہوں نے عندیہ دیا کہ یہ بعید ہے کہ ایرانی تجاویز امریکا کے لیے قابل قبول ہوں۔

انہوں نے آبنائے ہرمز میں جاری ناکہ بندی کو ”انتہائی دوستانہ“ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام ایران کے خلاف دباؤ بڑھانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ یہ ناکہ بندی امریکا کی حکمت عملی کا حصہ ہے۔

میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر نے ایرانی قیادت کو غیر واضح اور منقسم قرار دیا اور کہا کہ مختلف بیانات سامنے آ رہے ہیں جس سے یہ سمجھنا مشکل ہو رہا ہے کہ اصل فیصلہ ساز کون ہے۔

دوسری جانب صدر ٹرمپ نے اعلان کیا کہ جرمنی سے 5 ہزار سے زائد امریکی فوجی اہلکاروں کو واپس بلایا جا رہا ہے۔ انہوں نے اس سے قبل بھی کہا تھا کہ وہ ایران کی موجودہ صورتحال سے مطمئن نہیں ہیں اور امریکا کسی صورت ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔

Iran Israel War US attack on Iran US Iran war 2026 US Iran Ceasefire Iran US Peace talks Iran's Proposal
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین