یو اے ای کے اخراج کے بعد اوپیک پلس کا اجلاس، تیل پیداوار کے اضافے پرغور
اوپیک پلس کے سات رکن ممالک آج اہم اجلاس میں تیل کی پیداوار کی نئی سطحوں کا تعین کریں گے۔ یہ اجلاس ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب متحدہ عرب امارات (یو اے ای) نے حال ہی میں اوپیک اور وسیع تر اوپیک پلس اتحاد سے علیحدگی اختیار کی ہے، جس کے بعد یہ پہلا اجلاس ہے۔
یو اے ای، جو دنیا کے بڑے تیل پیدا کرنے والے ممالک میں شمار ہوتا ہے، نے جمعہ کے روز باضابطہ طور پر گروپ سے علیحدگی اختیار کی۔
تجزیہ کاروں کے مطابق یو اے ای نے 28 اپریل کو یہ فیصلہ اس بنیاد پر کیا کہ وہ تیل کی پیداوار پر عائد پابندیوں سے ناخوش تھا۔
مارکیٹ ذرائع اور تاجروں کے مطابق توقع ہے کہ اجلاس میں شریک سات ممالک اپنی یومیہ تیل پیداوار میں تقریباً 1 لاکھ 88 ہزار بیرل اضافہ کرنے پر غور کریں گے۔ ماہرین کے مطابق اس فیصلے کا عالمی تیل مارکیٹ اور قیمتوں پر اثر پڑ سکتا ہے۔