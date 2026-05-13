کانز فلم فیسٹیول 2026 کے رنگ
کروزیٹ کے ساحل پرکانز فلم فیسٹیول دنیا کے مشہور ترین اور بااثر ترین فلمی میلوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ تقریب ہر سال فرانس کے شہر کانز میں منعقد ہوتی ہے، جہاں دنیا بھر سے مایہ ناز ہدایت کار، اداکار اور فلم ساز اپنی نئی تخلیقات پیش کرتے ہیں۔ اس میلے کا سب سے بڑا اعزاز ”پام ڈی اور“ ہے، جو بہترین فلم کو دیا جاتا ہے اور اسے فلمی دنیا میں انتہائی وقار کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ فیسٹیول محض فلموں کی نمائش کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ یہ بین الاقوامی فلم مارکیٹ کا ایک بڑا مرکز بھی ہے، جہاں نئے منصوبوں کے لیے معاہدے طے پاتے ہیں۔ اپنی چکا چوند، ریڈ کارپٹ فیشن اور اعلیٰ معیار کے سینما کی بدولت یہ میلہ ہر سال عالمی میڈیا کی توجہ کا مرکز بنا رہتا ہے۔ ان تمام سرگرمیوں، ریڈ کارپٹ کی رونقوں اور فیسٹیول کے یادگار لمحات کو آپ ان تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں جو اس ایونٹ کی بھرپور عکاسی کرتی ہیں۔