میچ ہارنے پر ویرات کوہلی نے ٹریوس ہیڈ پر غصہ اتار دیا
انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) میں سن رائزرز حیدر آباد کی ٹیم سے ہارنے کے بعد رائل چیلنجرز بنگلورو کے سابق کپتان ویرات کوہلی کا تکبر بھرا انداز سوشل میڈیا پر وائرل ہوگیا، جب وہ میچ کے بعد آسٹریلوی کھلاڑی ٹریوس ہیڈ سے ہاتھ ملائے بغیر آگے بڑھ گئے اور یہ لمحہ کیمرے میں قید ہوگیا۔
بھارتی میڈیا کے مطابق انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) میں جمعہ 22 مئی کو راجیو گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ کے دوران سن رائزرز حیدر آباد اور رائل چیلنجرز بنگلورو کے درمیان مقابلہ نہ صرف میدان میں بلکہ میچ کے بعد بھی خبروں کی زینت بنا۔
سن رائزرز حیدرآباد نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے رائل چیلنجرز بنگلورو کو 55 رنز سے شکست دی، تاہم سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ چرچا بھارتی اسٹار بیٹر ویران کوہلی اور آسٹریلوی اوپنر ٹریوس ہیڈ کے درمیان پیش آنے والے تناؤ بھرے لمحے کا رہا۔
سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا گیا کہ میچ کے اختتام پر ویرات کوہلی نے روایتی مصافحے کے دوران ٹریوس ہیڈ کو مکمل طور پر نظر انداز کردیا۔
ویڈیو میں دیکھا گیا کہ کوہلی نے سن رائزرز حیدرآباد کے کپتان ابھیشیک شرما، پیٹ کمنز اور اشان کشن سے گرمجوشی سے ہاتھ ملایا، تاہم وہ ٹریوس ہیڈ کے سامنے سے تیزی سے گزر گئے، جس کے بعد یہ معاملہ سوشل میڈیا پر زیر بحث رہا۔
کوہلی اور ٹریوس ہیڈ کے درمیان کشیدگی میچ کے دوران ہی واضح ہوگئی تھی۔ پہلی اننگز میں جب ٹریوس ہیڈ 26 رنز بنا کر راسکھ سلام ڈار کی گیند پر بولڈ ہوئے تو ویرات کوہلی نے انتہائی جذباتی انداز میں جشن منایا، جس نے شائقین کی توجہ حاصل کی تھی۔
بعد ازاں 256 رنز کے بڑے ہدف کے تعاقب کے دوران دونوں کھلاڑیوں کے درمیان گرما گرم جملوں کا تبادلہ بھی دیکھنے میں آیا۔ ویرات کوہلی کو ٹریوس ہیڈ کی جانب جارحانہ اشارے کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا، جہاں انہوں نے آسٹریلوی کھلاڑی کو بولنگ کے لیے آنے کا چیلنج دیا۔