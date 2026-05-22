رونالڈو کا جادو چل گیا: النصر پہلی بار سعودی پرو لیگ کا چیمپئن بن گیا
سعودی پرو لیگ میں بالآخر وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا برسوں سے انتظار تھا، سعودی فٹ بال کے سب سے بڑے برانڈ ایمبیسیڈر کرسٹیانو رونالڈو نے پہلی بار النصر کے ساتھ لیگ ٹرافی اپنے نام کر لی۔
لیگ کے آخری میچ میں جمعرات کو النصر نے دمک کلب کو 1-4 سے شکست دے کر 2019 کے بعد پہلی بار سعودی پرو لیگ کا چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کر لیا ہے۔
پرتگالی اسٹار رونالڈو نے اس اہم مقابلے میں دو گول اسکور کیے اور یوں وہ مقصد پورا کر دکھایا جس کے لیے دسمبر 2022 میں انہیں مانچسٹر یونائیٹڈ چھوڑنے کے بعد سعودی عرب لایا گیا تھا۔ تین برس سے زائد عرصے میں رونالڈو، النصر کے لیے تمام مقابلوں میں 127 سے زیادہ گول اسکور کر چکے ہیں۔ اس دوران ان کی ٹیم کے ساتھ سب سے بڑا ہدف سعودی پرو لیگ کا ٹائٹل جیتنا رہا، جو بالآخر اس سیزن میں مکمل ہوا۔
میدان میں موجود زبردست جوش و خروش اور تماشائیوں کے شور کے درمیان رونالڈو نے اپنی شاندار مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ فیصلہ کن گول داغ دیا جس نے کھیل کا رخ مکمل طور پر بدل دیا۔ شاندار فتح کا وہ یادگار لمحہ جس سے اسٹیڈیم نعروں اور جوش سے گونج اٹھا۔
یہ النصر کی تاریخ کا گیارہواں لیگ ٹائٹل ہے جبکہ رونالڈو کے کیریئر کا آٹھواں لیگ چیمپئن شپ اعزاز بھی بن گیا ہے۔ اس سے قبل وہ انگلینڈ میں مانچسٹر یونائیٹڈ، اسپین میں ریال میڈرڈ اور اٹلی میں یووینٹس کے ساتھ لیگ ٹرافیاں جیت چکے ہیں۔
رونالڈو کی آمد کے بعد سعودی فٹبال میں عالمی شہرت یافتہ کھلاڑیوں کی بڑی تعداد شامل ہوئی، جن میں کریم بینزیما، این گولو کانٹے، ریاض محرز، سادیو مانے اور نیمار شامل ہیں۔ ان کھلاڑیوں کی شمولیت نے سعودی لیگ کو عالمی سطح پر نمایاں کیا۔
اگرچہ اس سیزن میں النصر نے کامیابی حاصل کی، لیکن سعودی فٹبال منصوبے پر حالیہ مہینوں میں سوالات بھی اٹھے ہیں۔ لیگ میں ریفری کے فیصلوں اور بعض کلبوں کو ترجیح دینے کے الزامات سامنے آئے، جبکہ رونالڈو نے بھی سیزن کے دوران لیگ کے ماحول پر تنقید کی تھی۔
ماہرین کے مطابق النصر کی یہ کامیابی سعودی عرب کے اس وژن کو تقویت دے گی جس کے تحت ملک کھیلوں کے عالمی مرکز کے طور پر خود کو منوانا چاہتا ہے۔