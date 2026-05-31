محرم کا چاند کب نظر آئے گا؟ ماہرین نے اہم پیشگوئی کردی
رویت ہلال ریسرچ کونسل نے پاکستان میں محرم الحرام کے چاند سے متعلق پیش گوئی کر دی ہے۔
رویت ہلال ریسرچ کونسل کے سیکرٹری جنرل خالد اعجاز مفتی کے مطابق نیا چاند 15 جون 2026 کو پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بج کر 54 منٹ پر نظر آئے گا۔ تاہم اسی دن غروب آفتاب کے وقت پاکستان کے تمام حصوں میں چاند کی عمر 12 گھنٹے سے کم ہوگی جب کہ چاند نظر آنے کے لیے عام طور پر چاند کی عمر 18 گھنٹے سے زیادہ سمجھی جاتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ چاند دیکھنے کے لیے غروب آفتاب اور چاند کے درمیان کا وقفہ بھی اہم ہے۔ 15 جون کی شام کراچی میں یہ فرق 37 منٹ اور پشاور میں 42 منٹ کا ہوگا تاہم چاند کی عمر کم ہونے کی وجہ سے نظر آنے کا کوئی امکان نہیں ہوگا۔
خالد اعجاز مفتی کے مطابق چاند کی عمر 18 گھنٹے سے کم ہونے کی وجہ سے موسم صاف ہونے کے باوجود 15 جون کی شام کو ہلال کا چاند نظر آنا کھلی آنکھ، دوربین یا دوربین سے بھی ممکن نہیں ہو گا۔
رویت ہلال ریسرچ کونسل کے مطابق ذوالحجہ 1447 ہجری کے 30 دن مکمل ہونے کے بعد یکم محرم 1448 ہجری 17 جون 2026 بروز بدھ کو ہو گی۔
انہوں نے واضع کیا کہ نئے اسلامی سال کے آغاز یعنی محرم الحرام کے چاند کی رویت کا شرعی اور حتمی اعلان مرکزی رویت ہلال کونسل کرے گا۔