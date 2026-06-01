کراچی: شارع فیصل پر آج سے لین کی خلاف ورزی پر ای چالان نافذ
کراچی: ٹریفک قوانین کی مؤثر عملداری کے لیے آج سے شارع فیصل پر لین کی خلاف ورزی کرنے والے ڈرائیورز کے خلاف ای چالان کا نظام نافذ کر دیا گیا ہے۔
ٹریفک پولیس کے ترجمان کے مطابق ابتدائی مرحلے میں یہ اقدام صرف شارع فیصل تک محدود رکھا گیا ہے، تاہم آئندہ مرحلوں میں اس نظام کو شہر کی دیگر اہم سڑکوں اور شاہراہوں تک بھی توسیع دی جائے گی۔
ٹریفک پولیس کے مطابق اس اقدام کا مقصد شارع فیصل پر ٹریفک کے نظام کو مزید منظم اور مؤثر بنانا ہے۔ شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اپنی گاڑیاں مقررہ لین میں چلائیں تاکہ ٹریفک کی روانی برقرار رہے اور حادثات میں کمی لائی جا سکے۔
ترجمان کے مطابق سڑکوں پر نصب کیمروں کی مدد سے لین کی خلاف ورزی کرنے والوں کی نشاندہی کی جائے گی، جس کے بعد ای چالان متعلقہ افراد کو موبائل فون یا گھر کے پتے پر بھیج دیا جائے گا۔
ٹریفک حکام کا کہنا ہے کہ اس منصوبے کے آغاز سے قبل عوامی آگاہی مہم بھی چلائی گئی تھی تاکہ شہریوں کو نئے نظام سے متعلق معلومات فراہم کی جا سکیں۔ حکام نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ٹریفک نظم و ضبط برقرار رکھنے میں عوام کا تعاون انتہائی اہم ہے۔
ٹریفک پولیس کے مطابق لین ڈسپلن کو یقینی بنانے سے سڑکوں پر ٹریفک کی روانی بہتر ہوگی، جبکہ حادثات میں کمی اور محفوظ سفر کو فروغ ملے گا۔