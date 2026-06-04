گلگت بلتستان الیکشن اہم کیوں؟ شائع 04 جون 2026 09:48am Today Videos Join our Whatsapp Channel Gilgit Baltistan Elections 2026 | 700 Candidates Contest | GB Assembly Election Battle | Aaj News Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین پانی کی بڑھتی ہوئی قلت سے نمٹنے کی تیاری: پاکستان میں 4 بڑے ڈیموں کی تعمیر تیز سونا خریدنے والوں کے لیے خوشخبری، فی تولہ قیمت میں زبردست کمی بیروت پر حملے روکنے کا فیصلہ: اسرائیلی وزرا وزیرِاعظم نیتن یاہو پر چڑھ دوڑے پانی کی بڑھتی ہوئی قلت سے نمٹنے کی تیاری: پاکستان میں 4 بڑے ڈیموں کی تعمیر تیز سونا خریدنے والوں کے لیے خوشخبری، فی تولہ قیمت میں زبردست کمی بیروت پر حملے روکنے کا فیصلہ: اسرائیلی وزرا وزیرِاعظم نیتن یاہو پر چڑھ دوڑے تازہ ترین اسرائیل اور لبنان جنگ بندی پر متفق، ایران سے معاہدہ کتنا قریب؟ امریکی کانگریس میں ٹرمپ کے جنگی اختیارات محدود کرنے کی قرار داد منظور بھارت میں ہر چھوٹا بڑا احتجاج ’جنتر منتر‘ پر ہی کیوں کیا جاتا ہے؟