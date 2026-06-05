جرمنی کے ایئرپورٹ پر بوئنگ طیارہ روانگی سے قبل حادثے کا شکار
جرمنی کے فرینکفرٹ ایئرپورٹ پر جمعرات کے روز لفتھانزا ایئرلائن کے ایک بوئنگ 787 طیارے کے نوز لینڈنگ گیئر کے اچانک بیٹھ جانے کے باعث متعدد عملے کے ارکان زخمی ہو گئے۔ ایئرلائن کے مطابق حادثے کے وقت طیارہ گیٹ پر کھڑا تھا اور روانگی کی تیاری جاری تھی۔
لفتھانزا کے ترجمان نے بتایا کہ اس واقعے کے وقت مسافروں کی بورڈنگ ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، تاہم طیارے میں عملے کے ارکان اور گراؤنڈ اسٹاف موجود تھے۔ حادثے کے نتیجے میں کئی اہلکار زخمی ہوئے جنہیں فوری طور پر طبی امداد کے لیے منتقل کیا گیا۔ کمپنی نے زخمیوں کی درست تعداد یا ان کی حالت کے بارے میں مزید تفصیلات جاری نہیں کیں۔
حادثے کے بعد ایمرجنسی سروسز کی متعدد گاڑیاں فوری طور پر طیارے کے گرد آ موجودہوئیں۔ طیارے کا اگلا حصہ زمین کی جانب جھک گیا تھا کیونکہ نوز لینڈنگ گیئر اپنی جگہ برقرار نہ رکھ سکا۔
لفتھانزا کے مطابق یہ واقعہ مقامی وقت کے مطابق کل دوپہر 12 بج کر 45 منٹ پر پیش آیا۔ متاثرہ طیارہ لاس اینجلس جانے والی پرواز ایل ایچ 450 روانہ ہونے والا تھا، تاہم حادثے کے بعد پرواز متاثر ہوئی اور طیارے کو مزید جانچ کے لیے روک لیا گیا۔
بوئنگ کمپنی کے ترجمان نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ وہ اس واقعے سے باخبر ہیں اور اپنے کسٹمر کی ہر ممکن مدد کر رہے ہیں، تاہم انہوں نے اس حوالے سے مزید تفصیلات فراہم نہیں کیں۔
لفتھانزا انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ متعلقہ حکام کے ساتھ مل کر اس حادثے کی اصل وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے تحقیقات کر رہی ہے تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ نوز لینڈنگ گیئر اچانک کیوں ناکام ہوا۔
بوئنگ 787 ماڈل کا طیارہ لفتھانزا کی فضائی کمپنی میں حال ہی میں شامل کیا گیا تھا، جس کا مقصد پرانے اور کم کارآمد جہازوں کو فضائی بیڑے سے ہٹانا ہے۔