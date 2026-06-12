بجٹ اجلاس کے بائیکاٹ کا فیصلہ واپس، محسن نقوی نے بلاول بھٹو کو منالیا
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے وفاقی وزیرِ داخلہ محسن نقوی سے ملاقات کے بعد بجٹ اجلاس کے بائیکاٹ کا اعلان واپس لے لیا ہے۔
جمعے کو وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد یہ خبر سامنے آئی تھی کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے وفاقی بجٹ اجلاس کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہے۔
بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ گلگت بلتستان میں ہمارا مینڈنٹ چوری کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف ہمارا مینڈیٹ چوری ہو اور دوسری طرف ہم بیٹھ کر تالیاں بجاتے رہیں۔
سماجی رابطے کی ویب سائٹ ’ایکس‘ پر جاری بیان میں مؤقف اپنایا گیا کہ بجٹ اجلاس کے بائیکاٹ کا فیصلہ صرف بلاول بھٹو زرداری کی عدم شرکت تک محدود ہے، پارٹی کے دیگر اراکین اجلاس میں شریک ہوں گے۔
یہ بیان سامنے آنے کے بعد وزیر داخلہ محسن نقوی اور طلال چوہدری بلاول بھٹو کے چیمبر پہنچے اور کچھ دیر بعد یہ خبر سامنے آئی ہے کہ بلاول بھٹو بجٹ اجلاس میں شرکت پر رضامند ہوگئے ہیں۔