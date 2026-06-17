2026-1930: فیفا ورلڈ کپ کے یادگار پوسٹرز
فٹ بال کی دنیا میں یہ ایک بہت پرانی اور خوبصورت روایت چلی آ رہی ہے کہ جب بھی دنیا کے کسی ملک میں فٹ بال کا عالمی کپ یعنی ورلڈ کپ کروایا جاتا ہے، تو اس ٹورنامنٹ کی پہچان کے لیے ایک خاص پوسٹر تیار کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی روایت ہے جس کی شروعات آج سے تقریباً 96 سال پہلے سن 1930 میں ہوئی تھی اور یہ سلسلہ آج کے جدید دور میں بھی بالکل اسی طرح پوری آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے۔
اس تاریخی ریکارڈ میں فٹ بال کے شوقین افراد کے لیے یہ دیکھنا بہت ہی حیران کن ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا کیسے بدلی اور اس کے ساتھ ساتھ ان پوسٹروں کے ڈیزائن اور رنگوں میں کتنی بڑی تبدیلیاں آئیں۔
سب سے پہلے ٹورنامنٹ کے پوسٹر سے لے کر اب تک جتنے بھی ورلڈ کپ ہوئے ہیں، ہر ایک پوسٹر اپنے اندر اس دور کی تصویر، وہاں کی ثقافت اور فٹ بال کے جنون کو سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ پوسٹرز صرف کاغذ کے ٹکڑے یا عام تصویریں نہیں ہیں بلکہ یہ فٹ بال کی تاریخ کے وہ انمول پتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ کھیل پچھلی ایک صدی میں کس طرح مقبول ہوا اور اس نے کیسے پوری دنیا کے انسانوں کو اپنے سحر میں جکڑے رکھا۔