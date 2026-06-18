کشمیر میں مہاجرین کی نشستیں ختم نہیں ہو سکتیں، بلاول بھٹو کا ایکشن کمیٹی سے سیاسی حل کا مطالبہ
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ مہاجرین کی نشستیں جبراً ختم نہیں کی جا سکتیں۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے آزاد کشمیر میں احتجاج کرنے والوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اب اپنا احتجاج ختم کریں اور مسائل کو سیاسی طریقے سے حل کیا جائے، تمام فریقین کو مل بیٹھ کر مسئلے کا حل نکالنا چاہیے۔
قومی اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے آزاد کشمیر کی صورتِ حال پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ وہاں پیدا ہونے والے مسائل پاکستان کی ساکھ اور کشمیر کاز دونوں کو متاثر کر رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر میں اشیائے خورونوش کی قلت اور کشیدگی بڑھ رہی ہے، تاہم مسائل کا حل صرف سیاسی اور پرامن طریقے سے ممکن ہے۔ ان کے مطابق احتجاج کرنے والے افراد کو چاہیے کہ وہ اپنی صفوں سے انتہا پسند عناصر کو الگ کریں۔
بلاول بھٹو نے کہا کہ اگر کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی غیر مشروط طور پر سرنڈر کرے اور احتجاج ختم کرے تو اس کے خلاف نوٹیفکیشن واپس لیا جا سکتا ہے۔ ان کے مطابق حکومت مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کرنے کے مؤقف پر قائم ہے۔
انہوں نے واضح کیا کہ قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی، تاہم سیاسی عمل کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہونے والا 80 فی صد معاہدہ پہلے ہی مکمل ہو چکا ہے۔
بلاول بھٹو نے کہا کہ مہاجرین کی نشستوں کا معاملہ متنازع ضرور ہے لیکن ناقابلِ حل نہیں۔ ان کے مطابق یہ نشستیں بندوق کے زور پر ختم نہیں کی جا سکتیں، اور تمام معاملات بات چیت اور قانون سازی کے ذریعے حل ہونے چاہئیں۔
انہوں نے کہا کہ مہاجرین کو ووٹ کا حق دینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، تاہم دھمکیوں اور دھرنوں سے مسائل مزید پیچیدہ ہو رہے ہیں۔ ان کے مطابق تمام سیاسی جماعتوں کو اس عمل میں برابر کا حق حاصل ہے۔
بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ پاکستان اور کشمیر کاز کو یرغمال نہیں بننے دیا جا سکتا، اور کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ان کے مطابق آزاد کشمیر کے مسائل کا مستقل حل نکالنا ضروری ہے۔
خطاب کے دوران انہوں نے بھارت اور اسرائیل پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک پاکستان کے خلاف مختلف سازشوں میں ملوث ہیں۔ ان کے مطابق پاکستان کو داخلی اور خارجی دونوں محاذوں پر چیلنجز کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان کا پانی روکا گیا تو ملک بھر میں سخت ردعمل آئے گا۔ ان کے مطابق پانی کے وسائل اور ڈیمز کی تعمیر پر فوری توجہ دینا ناگزیر ہے۔
بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہم مودی کی سازشوں کو بلوچستان سے کے پی میں دیکھ رہے ہیں، ہم مودی کی تمام سازشوں کا مقابلہ کریں گے، انھوں نے کہا را کا ایجنٹ نہیں ہوں، پاکستان کانمائندہ ہوں، پاکستان کے مفاد میں بات کر رہا ہوں۔
بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ پاکستان کے خلاف تمام سازشوں کا مقابلہ کیا جائے گا اور ملک کے مفاد میں ہر ممکن اقدام کیا جائے گا۔ انہوں نے زور دیا کہ تمام مسائل کا حل صرف پارلیمان اور سیاسی عمل کے اندر موجود ہے۔