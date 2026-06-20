جوئے روٹ ٹیسٹ کرکٹ میں 14 ہزار رنز مکمل کرنے والے دوسرے بیٹر بن گئے
انگلینڈ کے مایہ ناز بیٹر جوئے روٹ نے ٹیسٹ کرکٹ میں 14 ہزار رنز مکمل کرکے ایک اور تاریخی سنگ میل عبور کر لیا۔ وہ یہ اعزاز حاصل کرنے والے دنیا کے دوسرے اور انگلینڈ کے پہلے بیٹر بن گئے ہیں۔
انگلینڈ کے اسٹار بیٹر جوئے روٹ نے ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں اپنا نام مزید نمایاں کرتے ہوئے 14 ہزار رنز مکمل کر لیے ہیں۔ اس کامیابی کے ساتھ وہ ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے بیٹرز کی فہرست میں دوسرے نمبر پر آ گئے ہیں۔
جوئے روٹ نے یہ سنگ میل نیوزی لینڈ کے خلاف میچ کے دوران حاصل کیا۔ ان کے 14 ہزار رنز مکمل ہوتے ہی انہوں نے آسٹریلیا کے سابق کپتان رکی پونٹنگ کو پیچھے چھوڑ دیا، جن کے ٹیسٹ کیریئر میں 13 ہزار 378 رنز ہیں۔
ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ رنز بنانے کا عالمی ریکارڈ بھارت کے لیجنڈری بیٹر سچن ٹنڈولکر کے پاس ہے، جنہوں نے اپنے کیریئر میں 15 ہزار 921 رنز اسکور کیے۔ جوئے روٹ اب اس تاریخی فہرست میں دوسرے نمبر پر موجود ہیں اور سچن ٹنڈولکر کے ریکارڈ کے قریب پہنچنے والے چند کھلاڑیوں میں شامل ہو گئے ہیں۔
ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے بیٹرز کی فہرست میں سچن ٹنڈولکر پہلے، جوئے روٹ دوسرے، رکی پونٹنگ تیسرے، جیک کیلس چوتھے اور راہول ڈریوڈ پانچویں نمبر پر ہیں۔ اس فہرست میں ایلسٹر کک، کمار سنگاکارا، برائن لارا، شیو نارائن چندرپال اور مہیلا جے وردھنے بھی شامل ہیں۔
جوئے روٹ گزشتہ ایک دہائی سے زائد عرصے سے انگلینڈ کی بیٹنگ لائن کا اہم ستون سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے مختلف کنڈیشنز اور مضبوط حریفوں کے خلاف مسلسل عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ منفرد اعزاز حاصل کیا ہے۔
کرکٹ ماہرین کا کہنا ہے کہ جوئے روٹ کی مستقل مزاجی، طویل کیریئر اور رنز بنانے کی غیرمعمولی صلاحیت نے انہیں جدید دور کے عظیم ترین ٹیسٹ بیٹرز میں شامل کر دیا ہے۔ اگر وہ اپنی موجودہ فارم برقرار رکھتے ہیں تو سچن ٹنڈولکر کے ریکارڈ کے لیے بھی ایک سنجیدہ چیلنج بن سکتے ہیں۔