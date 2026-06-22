فیفا ورلڈ کپ: اسپین نے سعودی عرب کو 0-4 سے ہرا دیا
فٹبال ورلڈ کپ کے گروپ ایچ میں اسپین نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سعودی عرب کو یکطرفہ مقابلے کے بعد 0-4 سے عبرتناک شکست دے دی۔ اٹلانٹا کے اسٹیڈیم میں کھیلے گئے اس اہم میچ میں شروع سے ہی ہسپانوی کھلاڑیوں کی گرفت کھیل پر انتہائی مضبوط رہی، جس کی وجہ سے سعودی ٹیم کو میچ میں سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔
میچ کے آغاز سے ہی اسپین کے فارورڈز نے انتہائی جارحانہ حکمتِ عملی اپنائی اور سعودی عرب کی دفاعی لائن کو شدید دباؤ میں رکھا۔ اسپین کی اس تیز رفتار اور مربوط حکمتِ عملی کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے پہلے ہی ہاف میں تین شاندار گول اسکور کر کے میچ کو مکمل طور پر اپنے حق میں کر لیا۔
پہلے ہاف میں تین گول کے خسارے میں جانے کے بعد سعودی عرب کی ٹیم پر شدید نفسیاتی دباؤ بڑھ گیا تھا۔ دوسرے ہاف میں سعودی کھلاڑیوں نے میچ میں واپسی کے لیے کچھ اچھے حملے ضرور کیے، لیکن اسپین کے مضبوط دفاع کے سامنے ان کی ایک نہ چلی۔ اسپین نے دوسرے ہاف میں مزید ایک گول داغ کر اپنی شاندار فتح پر مہر ثبت کر دی۔
اسی ٹورنامنٹ کے ایک اور سنسنی خیز مقابلے میں ایران اور بیلجیئم کی روایتی حریف ٹیمیں آمنے سامنے آئیں۔ دونوں ٹیموں کے درمیان شروع ہونے والا یہ اہم ٹاکرا بغیر کسی گول کے برابر رہا۔ اسٹیڈیم میں موجود شائقین کو دونوں اطراف سے فٹبال کا ایک انتہائی تیز رفتار اور کانٹے دار مقابلہ دیکھنے کو ملا۔
میچ کے دوران دونوں ٹیموں کی جانب سے گول اسکور کرنے کی بھرپور اور جارحانہ کوششیں کی گئیں۔ دونوں ممالک کے کھلاڑیوں نے حریف ٹیم کے نیٹ پر کئی خطرناک حملے کیے، لیکن دونوں جانب کے گول کیپرز اور دفاعی کھلاڑیوں نے کمال مستعدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام حملوں کو ناکام بنا دیا۔
کھیل کے مقررہ وقت تک دونوں ٹیموں کی سرتوڑ کوششوں کے باوجود کوئی بھی ٹیم گول اسکور کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ اس برابر میچ کے بعد دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ پر اکتفا کرنا پڑا، جس نے گروپ کی صورتحال کو مزید دلچسپ اور سنسنی خیز بنا دیا ہے۔