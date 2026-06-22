مصر کی نیوزی لینڈ کو 1-3 سے شکست، محمد صلاح کی شاندار واپسی
مصری فٹبال کھلاڑی محمد صلاح کی شاندار کارکردگی کی بدولت مصر نے نیوزی لینڈ کو 1-3 سے شکست دے کر اپنی پہلی ورلڈ کپ جیت حاصل کر لی۔ یہ میچ اتوار کے روز کھیلا گیا جس میں مصر نے پہلا گول کھانے کے بعد زبردست کم بیک کیا اور دوسرے ہاف میں مکمل طور پر کھیل کا رخ بدل دیا۔ اس فتح کے بعد مصر فیفا ورلڈ کپ گروپ جی میں چار پوائنٹس کے ساتھ سرفہرست آ گیا ہے اور اگلے مرحلے میں جانے کے امکانات مزید مضبوط ہو گئے ہیں۔
میچ کے پہلے ہاف میں نیوزی لینڈ نے بہتر آغاز کیا اور اپنی حکمت عملی کے مطابق لمبے پاس اور مضبوط دفاعی کھیل سے مصر کو دباؤ میں رکھا۔ نیوزی لینڈ کی طرف سے پہلا گول فِن سرمن نے کارنر کک پر کیا جب انہوں نے مصری ڈیفنس کو چکمہ دیتے ہوئے طاقتور ہیڈر کے ذریعے گیند جال میں پہنچا دی۔
پہلے ہاف میں ایک موقع پر نیوزی لینڈ کے کالم میک کووٹ نے بھی ہیڈر کے ذریعے خطرہ پیدا کیا لیکن مصری گول کیپر نے اسے بچایا۔
دوسرے ہاف میں مصر نے جارحانہ کھیل شروع کیا اور 58ویں منٹ میں مصطفیٰ زیكو نے محمد ہانی کے دائیں جانب سے آئے ہوئے خوبصورت کراس پر ہیڈر کے ذریعے گول کر کے اسکور برابر کر دیا۔
اس کے بعد میچ کا رنگ مکمل طور پر بدل گیا اور پھر میدان میں محمد صلاح نے اپنی کلاس دکھائی۔ 67ویں منٹ میں انہوں نے تیزی سے حملہ کرتے ہوئے مصطفیٰ زیكو کے ساتھ ون ٹو کھیلا اور پھر بال کو خوبصورت انداز میں دور کونے میں ڈال کر مصر کو برتری دلا دی۔
محمد صلاح نے ایک موقع پر اپنا دوسرا گول کرنے کی کوشش بھی کی لیکن 81ویں منٹ میں ان کا شاٹ ڈیفلیکٹ ہو کر باہر چلا گیا۔ تاہم اسی موقع کے کارنر پر متبادل کھلاڑی محمود تریزیگیٹ نے ہیڈر کے ذریعے گول کر کے اسکور 1-3 کر دیا۔
میچ کے بعد صلاح نے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ پوری ٹیم کی بڑی کامیابی ہے۔ یہ ایک بڑی جیت ہے، ایک بہترین احساس ہے۔ اگلا میچ بہت اہم ہے۔