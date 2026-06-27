فرانس کے فٹبالر عثمان ڈیمبیلے کی برق رفتار ہیٹ ٹرک، ورلڈ کپ میں نیا ریکارڈ قائم
فیفا ورلڈ کپ 2026 میں فرانس کے فارورڈ عثمان ڈیمبیلے نے ناروے کے خلاف گروپ آئی کے میچ میں شاندار ہیٹ ٹرک مکمل کرتے ہوئے ایک اہم ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔
بوسٹن میں کھیلے گئے اس مقابلے میں ڈیمبیلے نے صرف 32 منٹ میں تین گول اسکور کیے اور ورلڈ کپ کی تاریخ میں 1994 کے بعد پہلے ایسے کھلاڑی بن گئے جنہوں نے پہلے ہاف کے دوران ہی اپنی ہیٹ ٹرک مکمل کی۔
ڈیمبیلے نے میچ کے ساتویں منٹ میں دائیں پاؤں سے زبردست شاٹ کے ذریعے پہلا گول کیا، جو سیدھا جال کے بائیں کونے میں گیا۔ اس کے بعد انہوں نے 20ویں منٹ میں پنالٹی ایریا سے باہر سے ایک خوبصورت شاٹ لگا کر دوسرا گول اسکور کیا۔ صرف 12 منٹ بعد انہوں نے ناروے کے گول کیپر کو شکست دیتے ہوئے ایک شاندار شاٹ کے ذریعے اپنا تیسرا گول مکمل کیا اور ہیٹ ٹرک اپنے نام کر لی۔
اس کارکردگی کے ساتھ عثمان ڈیمبیلے فیفا ورلڈ کپ میں ہیٹ ٹرک کرنے والے فرانس کے صرف تیسرے کھلاڑی بن گئے ہیں۔
اس سے قبل یہ اعزاز جسٹ فونٹین اور کیلیان ایمباپے کے پاس تھا۔ فرانسیسی فٹبال کے عظیم اسٹرائیکر جسٹ فونٹین نے 1958 کے ورلڈ کپ میں دو ہیٹ ٹرکس کی تھیں، جن میں ایک پیراگوئے اور دوسری مغربی جرمنی کے خلاف تھی۔
دوسری جانب کیلیان ایمباپے نے 2022 کے فیفا ورلڈ کپ کے فائنل میں ارجنٹینا کے خلاف ہیٹ ٹرک اسکور کی تھی۔ اگرچہ اس میچ کا مقررہ اور اضافی وقت 3-3 سے برابر ختم ہوا تھا، تاہم فرانس کو بعد ازاں پنالٹی شوٹ آؤٹ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔
فیفا ورلڈ کپ 2026 میں یہ اب تک کی دوسری ہیٹ ٹرک ہے۔ اس سے پہلے کینیڈا کے جوناتھن ڈیوڈ نے ’گروپ بی‘ میں قطر کے خلاف میچ کے دوران ٹورنامنٹ کی پہلی ہیٹ ٹرک اسکور کی تھی۔
ڈیمبیلے کی یہ شاندار کارکردگی نہ صرف فرانس کے لیے اہم ثابت ہوئی بلکہ انہوں نے اپنی تیز رفتار ہیٹ ٹرک کے ذریعے ورلڈ کپ کی تاریخ میں بھی ایک منفرد مقام حاصل کر لیا۔