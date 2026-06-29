ملک میں مون سون کی پہلی بارشیں کب ہوں گی؟
ملک بھر میں جاری شدید گرمی اور حبس کے ستائے ہوئے عوام کو محکمہ موسمیات نے خوشخبری سنا دی ہے۔
محکمہ موسمیات نے ملک میں رواں سال مون سون کی پہلی بارشوں کے سلسلے کی پیش گوئی کر دی ہے، جس کے بعد گرمی کے زور میں کمی آنے کی امید پیدا ہو گئی ہے۔
محکمہ موسمیات نے بتایا کہ مون سون کی ٹھنڈی ہوائیں 30 جون کو ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گی، جس کے بعد یکم جولائی سے لے کر چھ جولائی تک ملک کے مختلف شہروں اور دیہاتوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بادل برسیں گے۔
محکمہ موسمیات نے الگ الگ صوبوں اور علاقوں کے بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر کے خوبصورت علاقوں میں یکم سے چھ جولائی کے دوران کہیں کہیں بہت تیز اور موسلادھار بارش ہونے کا امکان ہے۔
اس کے ساتھ ہی خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں بھی یکم سے پانچ جولائی تک بادل جم کر برسیں گے جس سے موسم خوشگوار ہو جائے گا۔
پنجاب کے بالائی اور وسطی اضلاع میں بھی یکم سے چھ جولائی تک بارش کی قوی امید ہے، جبکہ دارالحکومت اسلام آباد، راولپنڈی، مری، گلیات اور ان کے آس پاس کے علاقوں میں بھی اس دوران تیز بارشیں ہونے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔
محکمہ موسمیات نے ملک کے دیگر حصوں کے حوالے سے مزید بتایا کہ گلگت بلتستان کے پہاڑی علاقوں میں یکم سے پانچ جولائی تک تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ خوب بارش متوقع ہے۔
اسی طرح شمال مشرقی بلوچستان کے علاقوں میں یکم سے چار جولائی تک بادلوں کے برسنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ سندھ کے بالائی اضلاع میں تین اور چار جولائی کو بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔