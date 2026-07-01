ٹکٹوں کی تقسیم پر اختلافات، سردار تنویر الیاس پیپلز پارٹی سے مستعٰفی
آزاد کشمیر کے سابق وزیراعظم سردار تنویر الیاس نے پاکستان پیپلز پارٹی سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ انہوں نے اپنا استعفیٰ پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو بھجوا دیا۔
آزاد کشمیر کے سابق وزیراعظم سردار تنویر الیاس نے پاکستان پیپلز پارٹی سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ انہوں نے اپنا استعفیٰ پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو بھجوا دیا۔
سردار تنویر الیاس نے آزاد کشمیر میں پارٹی ٹکٹوں کی تقسیم پر تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ انہیں وسطی باغ کے حلقے سے پارٹی ٹکٹ جاری نہیں کیا گیا، جس پر وہ شدید ناراض تھے۔
سابق وزیراعظم کا مؤقف تھا کہ ان کے حلقوں میں ٹکٹوں کی تقسیم منصفانہ انداز میں نہیں کی گئی، جس کے باعث انہوں نے پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔
سردار تنویر الیاس کی قریبی ساتھیوں سے مشاورت جاری ہے اور امکان ہے کہ وہ جلد پریس کانفرنس کرکے آئندہ کے سیاسی لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔