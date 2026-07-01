ایران کے جوہری پروگرام کو روکنے کی کوششیں کامیاب ہو رہی ہیں: ٹرمپ کا دعویٰ
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام کو روکنے کی امریکی حکمت عملی مؤثر ثابت ہو رہی ہے اور ایران کی جوہری صلاحیت ختم کرنے کا عمل آگے بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر واضح کیا کہ ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
واشنگٹن کے قریب جوائنٹ بیس اینڈریوز میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جاری رابطوں پر اظہارِ اطمینان کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی جوہری صلاحیت ختم کرنے کا عمل آگے بڑھ رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ گزشتہ ہفتے امریکا نے ایران کو بہت سخت نشانہ بنایا تھا اور اسی کارروائی کا مقصد یہ یقینی بنانا تھا کہ ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ ان کے بقول معاملہ بہت سادہ ہے، ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ امریکی کارروائی کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی آئی ہے۔ ان کے مطابق تیل کی قیمت تقریباً 68 ڈالر فی بیرل تک آ گئی ہے، جو ان کے بقول ایران کے خلاف کارروائی سے پہلے کی سطح سے بھی کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکا میں پیٹرول کی خوردہ قیمتیں بھی تیزی سے کم ہو رہی ہیں۔
امریکی صدر نے ملکی معیشت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اسٹاک مارکیٹ بھی مضبوط کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے، جسے انہوں نے اپنی پالیسیوں کا مثبت نتیجہ قرار دیا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس تاثر کو بھی مسترد کیا کہ وہ صدارت سے مالی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ صحافیوں کے سوالات کے جواب میں انہوں نے کہا کہ موجودہ معاشی صورتِ حال میں صرف وہ نہیں بل کہ ہر امریکی سرمایہ کار فائدہ اٹھا رہا ہے، کیونکہ اسٹاک مارکیٹ میں نمایاں تیزی دیکھی جا رہی ہے۔
صدر ٹرمپ نے صحافی سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس ریٹائرمنٹ کے لیے سرمایہ کاری کا اکاؤنٹ ہے؟ پھر دعویٰ کیا کہ اس کی مالیت میں تقریباً 85 فی صد اضافہ ہوا ہے اور طنزیہ انداز میں کہا کہ آپ کو کہنا چاہیے، شکریہ صدر ٹرمپ۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کی معاشی پالیسیوں کے باعث نہ صرف امریکی اسٹاک مارکیٹ مضبوط ہوئی ہے بل کہ خام تیل اور پیٹرول کی قیمتوں میں بھی نمایاں کمی آئی ہے، جس کا براہِ راست فائدہ امریکی عوام کو پہنچ رہا ہے۔
اس موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نئے ایئر فورس ون طیارے میں پہلی بار سفر بھی کیا۔ وہ اس جدید صدارتی طیارے کے ذریعے تھیوڈور روزویلٹ صدارتی لائبریری کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے روانہ ہوئے۔
روانگی سے قبل ٹرمپ نے صدارتی طیارے ایئر فورس ون کے نئے ماڈل کی رونمائی کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ طیارہ تقریباً 35 سے 36 سال پرانا ہو چکا تھا اور جدید طیاروں کے مقابلے میں امریکا کے شایانِ شان نہیں لگتا تھا۔
انہوں نے کہا کہ نئے ایئر فورس ون کی شمولیت ایک دیرینہ ضرورت تھی اور یہ طیارہ امریکا کی حیثیت، وقار اور جدید صلاحیتوں کی عکاسی کرتا ہے، جس پر پوری قوم کو فخر ہے۔