🔴LIVE || MQM Leader Farooq Sattar's News Conference - Aaj News
🔴LIVE || MQM Leader Farooq Sattar's News Conference - Aaj News
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