🔴LIVE | Islamabad | IG Ali Nasir Rizvi Briefs Media on Islamabad Ninth Avenue Incident - Aaj News

🔴LIVE | Islamabad | IG Ali Nasir Rizvi Briefs Media on Islamabad Ninth Avenue Incident - Aaj News
Published 05 Jul, 2026 10:05pm
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🔴LIVE | Islamabad | IG Ali Nasir Rizvi Briefs Media on Islamabad Ninth Avenue Incident - Aaj News
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