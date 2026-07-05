خاتون کی جان بچاتے ہوئے پاک فضائیہ کے گروپ کیپٹن عاصم شہید، قاتل گرفتار
وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں انسانیت اور بہادری کی ایک دل دہلا دینے والی مثال سامنے آئی ہے، جہاں پاک فضائیہ کے گروپ کیپٹن عاصم طارق ایک خاتون کو مبینہ طور پر زبردستی لے جانے کی کوشش سے بچاتے ہوئے فائرنگ کا نشانہ بن گئے جب کہ واقعے میں وہ موقع پر ہی شہید ہوگئے ہیں جب کہ ان کے مبینہ قاتل کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق گرفتار ملزم کو نامعلوم مقام پر منتقل کردیا گیا، ملزم سے تفتیش بھی جاری ہے۔
اسلام آباد کے علاقے نائنتھ ایونیو پر پیش آنے والے افسوسناک واقعے میں پاک فضائیہ کے گروپ کیپٹن عاصم نے ایک خاتون کی مدد کرتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی۔
پولیس کے مطابق گروپ کیپٹن عاصم وہاں سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے ایک موٹرسائیکل سوار کو خاتون کے ساتھ مبینہ طور پر زبردستی کرتے دیکھا۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنی گاڑی روکی اور خاتون کی مدد کے لیے آگے بڑھے۔
واقعے کے دوران خاتون بھاگ کر گروپ کیپٹن عاصم کی گاڑی کے دوسری جانب آ گئی۔ اسی اثنا میں موٹرسائیکل سوار، جس کی شناخت سعد کے نام سے ہوئی ہے، نے مبینہ طور پر گروپ کیپٹن عاصم سے تلخ کلامی کی اور اچانک فائرنگ کر دی۔
فائرنگ کے نتیجے میں گروپ کیپٹن عاصم شدید زخمی ہوگئے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی شہید ہوگئے جب کہ پولیس نے مقدمہ درج کرکے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں اور متاثرہ خاتون کا بیان بھی قلمبند کر لیا گیا ہے۔
خاتون نے اپنے بیان میں بتایا کہ ملزم سعد اسی کے دفتر میں ملازم ہے۔ اس کے مطابق ملزم نے صبح اسے دفتر چھوڑنے کی پیشکش کی تاہم راستے میں اس نے راستہ تبدیل کر دیا اور مبینہ طور پر اسے کسی دوسری جگہ لے جانے کی کوشش کی۔
خاتون کے مطابق جب اس نے مزاحمت کی تو ملزم نے اس کے ساتھ زبردستی شروع کر دی، اسی دوران گروپ کیپٹن عاصم موقع پر پہنچے اور اس کی مدد کی۔
پولیس کے مطابق ملزم کی گرفتاری کے لیے مختلف علاقوں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں اور تفتیش جاری ہے۔
شہید گروپ کیپٹن عاصم اپنے سوگواران میں اہلیہ، ایک بیٹی اور ایک بیٹے کو چھوڑ گئے ہیں۔
واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر شہری گروپ کیپٹن عاصم کی بہادری اور قربانی کو خراجِ تحسین پیش کر رہے ہیں جب کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کہنا ہے کہ ملزم کو جلد گرفتار کرکے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔
دوسری جانب اسلام آباد میں پاک فضائیہ کے گروپ کیپٹن عاصم طارق شہید کے قاتل سعد عباسی کو گرفتارکر لیا گیا ہے۔
پولیس ذرائع کے مطابق ملزم سعد عباسی کو تھانہ کھنہ کے ایریا سے گرفتار کیا گیا ہے، گرفتار ملزم کو نامعلوم مقام پر منتقل کردیا گیا ہے جب کہ ملزم سے تفتیش بھی جاری ہے۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے گرفتاری میں مدد دی۔
گرفتار ملزم سعد عباسی تھانہ کھنہ کی حدود بند کھنہ روڈ کا رہائشی ہے، ملزم کی عمر 20 سال جب کہ تعلیم میٹرک ہے، ملزم الیکٹرانک کی دکان پر بطور سیلز مین بھی کام کرتا رہا، یاد رہے کہ ملزم نے گاڑی میں سوار گروپ کیپٹن عاصم طارق پر فائرنگ کی اور فرار ہو گیا تھا۔