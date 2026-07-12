یورپ جانے کی خواہش: 4 سال کے دوران 335 پاکستانیوں کو سمندر نگل گیا
ڈنکی لگا کر یورپی ممالک جانے کی کوشش میں کشتیوں کے حادثات میں 335 پاکستانی جان کی بازی ہار گئے، آج نیوز نے گزشتہ 4 برس کے دوران مختلف کشتی حادثات کی تفصیلات حاصل کر لی ہیں۔
ایف آئی اے دستاویزات کے مطابق جون 2023 سے اب تک 7 مہلک کشتی حادثات رپورٹ ہوئے، جون 2023 میں یونان جاتے ہوئے کشتی حادثے میں 226 پاکستانی سوار تھے، جن میں 207 جاں بحق جب کہ 19 زندہ بچ گئے۔
دسمبر 2024 میں یونان جاتے ہوئے ایک اور کشتی حادثے کا شکار ہوئی، جس میں 69 پاکستانی سوار تھے۔ اس حادثے میں 25 پاکستانی جاں بحق جب کہ 44 زندہ بچا لیے گئے۔
دستاویزات کے مطابق مراکش کے قریب جنوری 2025 میں پیش آنے والے کشتی حادثے میں 70 پاکستانی سوار تھے، فروری 2025 میں لیبیا میں کشتی حادثے میں 40 پاکستانیوں کی شناخت ہوئی، جن میں 23 جاں بحق جب کہ 13 زندہ بچ گئے۔
ایف آئی اے دستاویزات کے مطابق 2025 اور 2026 کے دوران لیبیا سے ڈنکی لگاتے ہوئے کشتی ڈوبنے کے 4 بڑے حادثات رپورٹ ہوئے۔ فروری، اپریل اور اکتوبر 2025 جب کہ اپریل 2026 میں پیش آنے والے ان حادثات میں 102 پاکستانی متاثر ہوئے، جن میں 71 جاں بحق جب کہ 30 زندہ بچ گئے۔
ایف آئی اے کی رپورٹ کے مطابق اتنی بڑی تعداد میں جانی نقصان کے باوجود غیر قانونی طریقوں سے یورپ جانے کی کوششوں کا سلسلہ جاری ہے جبکہ انسانی اسمگلنگ کے نیٹ ورک بھی لوگوں کو خطرناک سفر پر آمادہ کر رہے ہیں۔
رپورٹ کے مطابق کشتی حادثات میں ہونے والی ہلاکتیں ڈنکی کے خطرناک راستوں کے حوالے سے ایک بار پھر بڑا سوال کھڑا کر رہی ہیں۔