KP Flood Alert | PDMA Warning Flash Flood & Landslides | Travel Advisory Issued - Aaj News

KP Flood Alert | PDMA Warning Flash Flood & Landslides | Travel Advisory Issued - Aaj News
Published 13 Jul, 2026 12:25am
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KP Flood Alert | PDMA Warning Flash Flood & Landslides | Travel Advisory Issued - Aaj News
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