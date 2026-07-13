گلگت بلتستان کا سب سے خوبصورت سنگِ مرمر کا ضلع شائع 13 جولائ 2026 10:42am Today Videos Join our Whatsapp Channel Gilgit Baltistan’s most beautiful district gains fame for its marble mountains - Aaj News Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین عوام کو بڑا جھٹکا! حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھادیں ناروے کے ہالینڈ کی غلطی نے انگلینڈ کو سیمی فائنل میں پہنچا دیا ملک بھر میں موٹرویز اور ہائی ویز کے ٹول ٹیکس میں اضافہ عوام کو بڑا جھٹکا! حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھادیں ناروے کے ہالینڈ کی غلطی نے انگلینڈ کو سیمی فائنل میں پہنچا دیا ملک بھر میں موٹرویز اور ہائی ویز کے ٹول ٹیکس میں اضافہ تازہ ترین امریکا اور ایران کی ایک دوسرے کے اہداف پر رات بھر شدید بمباری؛ خطے کے کئی شہر دھماکوں سے گونج اٹھے امریکا کے ایران پر مسلسل حملے، روس نے اپنا 'ڈومز ڈے' کمانڈ سینٹر طیارہ تہران بھیج دیا اسلام آباد کے مونال ریسٹورنٹ کو گرانے کا فیصلہ کالعدم قرار