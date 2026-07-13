بلوچستان میں 'آپریشن شعبان' جاری، مزید 5 دہشت گرد ہلاک، تعداد 114 ہوگئی

بلوچستان میں 'آپریشن شعبان' جاری، مزید 5 دہشت گرد ہلاک، تعداد 114 ہوگئی
بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف پاک فوج، فرنٹیئر کور (ایف سی) بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن ”شعبان“ بھرپور انداز میں جاری ہے۔
سیکیورٹی ذرائع کے مطابق تازہ زمینی اور فضائی کارروائیوں میں مزید پانچ خارجی دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے ہیں، جبکہ فورسز نے واضح کیا ہے کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں بلا تعطل جاری رہیں گی۔
سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بلوچستان میں جاری مشترکہ آپریشن شعبان کے دوران پاک فوج، ایف سی بلوچستان اور پولیس خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مسلسل نشانہ بنا رہی ہیں۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ تازہ زمینی اور فضائی کارروائیوں میں مزید 5 خارجی دہشت گرد ہلاک کیے گئے، جس کے بعد صرف آپریشن شعبان میں ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 76 ہو گئی ہے۔
سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 5 جولائی سے جاری آپریشن شعبان اور دیگر انٹیلی جنس بیسڈ آپریشنز کے دوران اب تک مجموعی طور پر 114 خارجی دہشت گرد ہلاک کیے جا چکے ہیں۔
ذرائع نے مزید بتایا کہ بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں پوری شدت سے جاری ہیں اور آخری دہشت گرد کے خاتمے تک آپریشن شعبان بلا تعطل جاری رہے گا۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے لیے زمینی اور فضائی دونوں محاذوں پر مؤثر کارروائیاں کر رہی ہیں۔