Iran Response Operation Nasr 2 | US Bases Targeted in Gulf Region | Escalation - Aaj News

Iran Response Operation Nasr 2 | US Bases Targeted in Gulf Region | Escalation - Aaj News
Published 15 Jul, 2026 07:20pm
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Iran Response Operation Nasr 2 | US Bases Targeted in Gulf Region | Escalation - Aaj News
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