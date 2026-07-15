Trump Warning Iran Power Plants Bridges Target | US Iran Tensions Escalate - Aaj News

Trump Warning Iran Power Plants Bridges Target | US Iran Tensions Escalate - Aaj News
Published 15 Jul, 2026 07:25pm
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Trump Warning Iran Power Plants Bridges Target | US Iran Tensions Escalate - Aaj News
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