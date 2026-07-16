فیفا ورلڈ کپ: ارجنٹائن کی سیمی فائنل میں فتح
فیفا سیمی فائنل: ارجنٹائن کی جیت
فیفا ورلڈکپ 2026 کے دوسرے سیمی فائنل میں ارجنٹائن نے انگلینڈ کو شکست دے کر فائنل کیلئے کوالیفائی کرلیا۔ کپتان لیونل میسی کی جادوئی قیادت، فارورڈز کے جارحانہ حملوں اور مضبوط دفاع نے حریف ٹیم کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا۔ ٹیم نے میچ کے دوران نظم و ضبط، مؤثر حکمتِ عملی اور بروقت گولز کی بدولت حریف پر برتری برقرار رکھی۔ اس اہم فتح کے ساتھ ارجنٹائن نے ایک بار پھر بڑے مقابلوں میں اپنی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار کیا، جبکہ اب فٹبال شائقین کی نظریں فائنل پر مرکوز ہیں، جہاں ٹیم ٹائٹل اپنے نام کرنے کے عزم کے ساتھ میدان میں اترے گی۔
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