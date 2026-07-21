اغوا ہونے والے اذان کو کس نے اور کیسے بچایا؟ شائع 21 جولائ 2026 12:21pm Today Videos Join our Whatsapp Channel Azaan Child Rescue | Karachi Update | Major Development | Latest News - Aaj News Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین بڑھاپا یا بیماری؟ سلمان خان کی نئی ویڈیو سے مداح پریشان میسی کا خواب چکنا چور؛ اسپین فیفا ورلڈ کپ 2026 کا فاتح بن گیا ورلڈ کپ فائنل سے چند گھنٹے قبل اسپین کی ٹیم کو بڑا جھٹکا بڑھاپا یا بیماری؟ سلمان خان کی نئی ویڈیو سے مداح پریشان میسی کا خواب چکنا چور؛ اسپین فیفا ورلڈ کپ 2026 کا فاتح بن گیا ورلڈ کپ فائنل سے چند گھنٹے قبل اسپین کی ٹیم کو بڑا جھٹکا تازہ ترین امریکی حملوں کا جواب؛ ایران نے کویت، بحرین اور اُردن میں تباہی مچا دی پنجاب، خیبرپختونخوا اور آزاد کشمیر میں طوفانی بارشیں، 12 افراد جاں بحق 15 زخمی سعودی عرب کی بحری ناکہ بندی، باب المندب بند ہونے سے کیا ہوگا؟