پیٹرول کی قیمتوں میں روزانہ تبدیلی عوام پر بوجھ کیسے؟

شائع 21 جولائ 2026 12:30pm
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Pakistan Oil Prices | Petrol Rate Update | Fuel Cost Impact | Economy News - Aaj News
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