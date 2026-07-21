ٌپاکستان میں گلیشیئرز کا پگھلاؤ تیز کیوں ہوگیا؟

شائع 21 جولائ 2026 01:07pm
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Experts Warn as Glacier Melting Accelerates Across Pakistan - Aaj Pakistan
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