ٌپاکستان میں گلیشیئرز کا پگھلاؤ تیز کیوں ہوگیا؟ شائع 21 جولائ 2026 01:07pm Today Videos Join our Whatsapp Channel Experts Warn as Glacier Melting Accelerates Across Pakistan - Aaj Pakistan Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین بڑھاپا یا بیماری؟ سلمان خان کی نئی ویڈیو سے مداح پریشان میسی کا خواب چکنا چور؛ اسپین فیفا ورلڈ کپ 2026 کا فاتح بن گیا ورلڈ کپ فائنل سے چند گھنٹے قبل اسپین کی ٹیم کو بڑا جھٹکا بڑھاپا یا بیماری؟ سلمان خان کی نئی ویڈیو سے مداح پریشان میسی کا خواب چکنا چور؛ اسپین فیفا ورلڈ کپ 2026 کا فاتح بن گیا ورلڈ کپ فائنل سے چند گھنٹے قبل اسپین کی ٹیم کو بڑا جھٹکا تازہ ترین ایران کے کویت، بحرین اور اُردن میں حملے؛ کم از کم 100 امریکی فوجی زخمی ہونے کی تصدیق پنجاب، خیبرپختونخوا اور آزاد کشمیر میں طوفانی بارشیں، 12 افراد جاں بحق 15 زخمی سعودی عرب کی بحری ناکہ بندی، باب المندب بند ہونے سے کیا ہوگا؟