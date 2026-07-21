US troops lost in Jordan after Iranian missile attack | 2PM HEADLINES 21JULY 2026

US troops lost in Jordan after Iranian missile attack | 2PM HEADLINES 21JULY 2026
Published 21 Jul, 2026 03:15pm
ویڈیوز
US troops lost in Jordan after Iranian missile attack | 2PM HEADLINES 21JULY 2026
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین